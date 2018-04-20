Круглая дача, о которой мечтал бы каждый

На границе с Орегоном, в районе города Гаскет, что в Калифорнии, в одном из множества национальных парков находится необычный дом круглой формы. Здание расположилось в лесной глуши, где водятся даже медведи и откуда до ближайшего магазина надо целый час ехать на машине. Но всё это меркнет на фоне дивных пейзажей и благоухающей природы, что окружает это место.

Семья, которая владеет этим домом, решила, что такое необычное жильё непременно нужно сдавать, чтобы люди, приезжающие со всех уголков мира, могли насладиться уединением вдали от цивилизации и имели возможность пожить в такой оригинальной обстановке. Хозяева — сторонники здорового образа жизни, любители дикой природы и, как сами признаются, поклонники танца маленьких утят.

Но что же это за таинственный проект круглого дома и в чём его преимущества? Действительно, достоинств у такого жилища масса. Это и значительные нагрузки, которые здание может выдержать, вплоть да сильного землетрясения, и увеличение объёма помещения, и значительная экономия как на материалах для возведения, так и в энергопотреблении. Ведь сферическая форма позволяет хорошенько сэкономить на отоплении зимой и на освещении в течение всего года, поэтому отлично подойдёт даже для самых суровых мест на нашей планете.

Наше мнение:

— Конечно, преимущества круглого дома неоспоримы, но существует и ряд спорных моментов. Так, проект круглого дома должен разрабатываться профессионалами, а строители обязаны обладать специальными навыками и знаниями. Эксперты отмечают сложности при продаже подобной недвижимости, ведь всё-таки товар это специфический и ориентирован на любителя, а не на массового покупателя.

Но давайте вернёмся к нашему лесному дому. Внешне его сложно назвать привлекательным, скорее, он именно на любителя. Однако стоит заглянуть внутрь, как сразу же внешний вид уходит на второй план. Вы попадаете в необычный мир, даже чуточку сказочный, где всё выглядит не так, как мы привыкли.

Наш круглый дом рассчитан на восемь человек и имеет три спальни, а также включает в себя ванную комнату, совмещённую кухню и гостиную с камином. Примечательно, что на первом этаже решили установить бильярдный стол, что особенно уместно для весёлой компании. Вся внутренняя отделка, впрочем, как и внешняя, выполнена в основном из натурального дерева, и это вполне логично. Ведь что может быть важнее экологичности в национальном парке?

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Несмотря на наличие современных элементов, возникает такое ощущение, что для некоторых частей дома использовались подручные материалы. Например, глядя на кухню, вы подумаете, что её «слепили из того, что было». Но это не выглядит нелепо, скорее стильно и довольно самобытно.

А соединение новой и старой техники кажется необычайно очаровательным, особенно в лесной глуши, вдали от цивилизации. Хочется отметить большое количество окон и их прекрасное расположение, что также является неоспоримым достоинством дома круглой формы.

Наше мнение:

— Кстати, стоимость удовольствия пожить в этом доме составляет 160 долларов в сутки, а много это или мало за возможность побыть наедине с природой, каждый решит для себя сам. Тем не менее опробовать круглый дом в действии было бы довольно интересным экспериментом, возможно, это именно то, что вы так долго искали.

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