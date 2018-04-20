Особняк Аль Капоне в Майами-Бич выставлен на продажу за $14,9 млн

Построенный в 1922 году, особняк является единственным на острове и окружен пышным тропическим садом. К услугам гостей — частный пляж и 30 метров набережной в заливе Бискейн, откуда открывается вид на соседний Остров Гибискус. Окруженный со всех сторон заливом, искусственно созданный Пальмовый Остров находится между центром Майами и Саус-Бич, сообщает Mansion Global.

Аль Капоне купил этот дом в 1928 году в возрасте 29 лет после пребывания в Алькатрасе за $40 000 и потратил $200 000 на установку сторожки, двухметровой стены вокруг, прожекторов, дополнительного домика и кораллового грота. Гангстер умер в своей спальне в 1947 году. Дом остался в семье до 1952 года, а после был продан его женой, Мэй Капоне.

В 2015 году особняк полностью обновили, переделав фундамент и крышу дома, вернув оригинальные деревянные полы, проложив новые коммуникации и освежив дизайн. С этого момента компания, которая сейчас владеет домом, использует его для фотосессий, развлечений и проведения корпоративных мероприятий.

Территория площадью почти 2 800 кв.м окружена высокой каменной стеной, вдоль которой высажены пальмы, и дополнена надежными воротами. Главный дом находится в середине участка, сторожка — прямо на границе. Бассейн с габаритами 9*18 метров вмещает более 270 000 литров воды.

В целом вся собственность включает 567 кв.м жилой площади, куда входят семь спален и пять полноценных ванных комнаты. Главный двухэтажный особняк на 450 кв.м имеет четыре спальни, три ванные комнаты и один дополнительный туалет.

Оригинальная сторожка, расположенная в передней части участка, была преобразована в гостевой дом с двумя спальнями и ванной комнатой. Рядом, напротив входа на виллу, есть пруд с небольшим садовым мостиком, грот, маяк и водопад — все из красного коралла.

В главном здании виллы сохранились оригинальные части интерьера: дамская комната в черно-золотом цвете и стиле ар-деко, потолочные светильники 1920-х гг, камин в гостиной и веранда. О былой роскоши также напоминают французские двери, деревянные полы, колонны, открытые арки и двустворчатые окна.