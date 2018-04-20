30 уютных кресел, в которых вам захочется вздремнуть

Очень важно иметь в доме место, где можно удобно устроиться и с полным комфортом расслабиться после тяжёлого трудового дня. С такой задачей прекрасно справятся кресла, ведь по мягкости и удобству они уже ни в чём не уступают диванам, но при этом занимают меньше места.

На сегодняшний день существует уйма различных моделей, из которых можно выбрать что-то своё. А вот несколько наглядных примеров, даже взглянув на которые, вы захотите вздремнуть.

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