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Дом Наркомфина избавят от всего лишнего
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Дом Наркомфина избавят от всего лишнего 

Мослента 32 минуты назад
Фото: Москва меняется
В ходе реставрации дома Наркомфина в Москве со строения уберут все пристройки. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики города Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Левкина, передает «Интерфакс».
«Проектом реставрации предусмотрен демонтаж всех надстроек и пристроек к историческому объему здания, раскрытие пространства на первом этаже, восстановление первоначальной объемно-планировочной структуры интерьеров», — рассказал он.
Помимо этого, планируется реставрировать наружные стены, кровли, системы водоотведения, схемы инженерных коммуникаций внутри стен и перекрытий, и воссоздание утраченной части металлического витража. По словам Левкина, на данный момент в здании начали ремонтировать внутренние инженерные системы. К концу месяца планируется начать реставрацию фасадов.
Дом Наркомфина построили в 1930 году. Здание является памятником архитектуры конструктивизма. В 1987 году дом взяли под государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения. К 2016 году техническое состояние дома стало неудовлетворительным. Реставрация дома Наркомфина началась в июле 2017 года.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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