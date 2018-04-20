Скандинавские кухни: 25 красивых примеров и советы по их оформлению

Скандинавский стиль с каждым днём завоёвывает всё большую популярность, в том числе и в России. Он покоряет своими лаконичными формами, необыкновенной лёгкостью, естественностью и простотой. Если вы хотите, чтобы ваша кухня была функциональной, уютной и без всякой вычурности — скандинавский стиль окажется как нельзя более кстати. Давайте разберёмся с его основными особенностями на реальных примерах.

Скандинавский стиль прекрасно подходит для кухонь самых разных площадей и планировок. Просторная комната будет выглядеть ещё более воздушно, таким стилевым решением вы сможете подчеркнуть её размеры.

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Но всё-таки наиболее полезным для вас будет этот стиль при наличии маленькой кухни, ведь вы сможете визуально увеличить пространство, сделать его более эргономичным и светлым. Так что смело используйте скандинавский стиль, если хотите выжать максимум из своей «малышки».

Самым популярным цветом для оформления интерьера скандинавской кухни можно смело назвать белый. Вы, скорее всего, заметили, что он стал своего рода визитной карточкой этого стиля.

В паре с белым чаще всего используется чёрный, такое решение позволяет подчеркнуть некоторые детали, сделать пространство более эффектным и графичным. Кто-то выделяет лишь небольшие предметы, а самые смелые даже отваживаются применять тёмный цвет в большом количестве.

Иногда хочется отойти от всей этой белоснежности, тогда на помощь придут нежные пастельные оттенки. Помимо белого и чёрного, скандинавский стиль вполне допускает использование других цветов. Очень гармонично смотрится кухня с мебелью в еле уловимых голубых тонах.

Кухонный гарнитур в пастельном мятном оттенке тоже выглядит довольно необычно, но в то же время стильно и уместно. Главное, не нагружайте пространство большим количеством ярких цветов, пусть они встречаются только в виде небольших акцентов. Иначе скандинавской магии не получится.

Обратите внимание, что в скандинавских кухнях довольно часто отсутствуют верхние модули кухонного гарнитура, таким образом получается «облегчить» пространство и наполнить его ещё большим количеством света.

Если не хочется оставлять это место совсем пустым, можно сделать открытые полки, которые смотрятся визуально легче закрытых верхних шкафчиков.

Ещё одна характерная особенность скандинавской кухни, да и вообще любой комнаты в этом стиле — обилие натурального дерева. Оно добавляет теплоты и уюта, без него может создаваться ощущение, что чего-то не хватает.

Натуральные земляные оттенки тоже помогут создать более тёплую атмосферу своим присутствием.

В отделке скандинавских кухонь очень часто есть кирпич. Этот простой материал способен преобразить комнату, он поможет сделать пространство более фактурным и оттенить белый интерьер.

Можно отделать кирпичом одну стену, сделав её акцентом помещения. А как насчёт фартука? Тоже довольно интересный вариант. Наша редакция, правда, посоветовала бы сверху его прикрыть листом стекла, для большей практичности.

Если нет желания заморачиваться с кирпичом, можно пойти по другому пути, применив плитку, называемую «метро» или «кабанчик».

Помимо этого, фартук в скандинавской кухне может быть представлен в самом разном исполнении: от стекла до мозаики.

Пол в скандинавском интерьере в большинстве случаев покрывается досками из светлых пород древесины или же ламинатом. Подберите такое покрытие, которое сольётся с остальной частью интерьера и не будет привлекать к себе особого внимания.

Пол должен служить фоном для мебели и тканей, его даже можно назвать пятой стеной. Кстати, очень красиво смотрится доска, выкрашенная в белый цвет. Вы получите прекрасный результат — все границы комнаты размываются и кухня кажется гораздо больше, чем она есть на самом деле.

Для того чтобы пол не казался холодным и неуютным, достаточно постелить небольшой милый коврик. Выбирайте что-то цветное, это вдобавок ещё и оживит белую кухню.

С особой любовью и трепетом скандинавы относятся к полосатым чёрно-белым коврикам. Элегантно и универсально, ничего не скажешь.

Хорошей альтернативой деревянному полу или ламинату послужит плитка, выложенная в шахматном порядке. Говоря о цветовой комбинации, надо сказать, что здесь классика жанра — белый в сочетании с чёрным.

Почему бы не добавить в скандинавскую кухню немного яркости? Светильник насыщенного жёлтого цвета будет здесь как нельзя более кстати.

Или же это может быть яркий текстиль в паре с картиной на стене. Живые цветы тоже неплохо справляются с этой ролью.

Вы успели заметить, что практически на всех фотографиях отсутствуют шторы или жалюзи на окнах? Это тоже отличительная черта скандинавских интерьеров. Если «голые» окна для вас табу, повесьте светлые занавески из полупрозрачной ткани, которая будет пропускать как можно больше естественного света.

Ну и напоследок: не следует забывать о том, что скандинавская кухня любит минимализм.

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