Nicholas Kirkwood проведут иммерсивный показ Лондоне

Британский дизайнер и основатель именого бренда обуви Николас Кирквуд в течение 5 лет проводил презентации в Париже, а теперь планирует представить новую коллекцию в Лондоне — в рамках недели моды в сентябре. Более того, вместо презентации дизайнер хочет устроить показ, но не классическое подиумное шоу, а нечно «иммерсивное и обращенное к чувственному опыту». Сейчас Nicholas Kirkwood занимается обувью, но в дальнейшем к ней добавится линия сумок, а еще Кирквуд хочет заняться ювелирными изделиями и мебелью.