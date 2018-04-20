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Nicholas Kirkwood проведут иммерсивный показ Лондоне
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Nicholas Kirkwood проведут иммерсивный показ Лондоне 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Британский дизайнер и основатель именого бренда обуви Николас Кирквуд в течение 5 лет проводил презентации в Париже, а теперь планирует представить новую коллекцию в Лондоне — в рамках недели моды в сентябре. Более того, вместо презентации дизайнер хочет устроить показ, но не классическое подиумное шоу, а нечно «иммерсивное и обращенное к чувственному опыту». Сейчас Nicholas Kirkwood занимается обувью, но в дальнейшем к ней добавится линия сумок, а еще Кирквуд хочет заняться ювелирными изделиями и мебелью.
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