Создателей уникальной одежды и гаджетов защитят законом 

В Госдуме планируют защитить от плагиата творчество дизайнеров во всех сферах — модной одежды, интерьера, бытовых приборов и других, рассказала автор соответствующего законопроекта, зампредседателя Комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.
"Нам продолжают поступать предложения по усовершенствованию законодательства в сфере дизайна. Например, мы услышали Роспатент, чтобы распространить временную правовую защиту не только на сферу моды, но и другие промышленные образцы и полезные модели. Такой подход одобрило и правительство«, — сказала депутат „Парламентской газете“ перед заседанием Совета по развитию правовой охраны дизайна при Роспатенте 20 апреля.
Инициатива предполагает, что под законной защитой от плагиата дизайн будет находиться не после получения патента, а сразу после опубликования заявки на него на сайте Роспатента. Если кто-то незаконно использует этот дизайн в данный период, его можно будет привлечь к ответственности. «Получив заявку, мы организуем поиск по уже зарегистрированному дизайну, а также предоставим этот ресурс обществу, чтобы пользователи могли оценить, насколько их художественное решение уникально», — рассказала замруководителя Роспатента Любовь Кирий.
Для того, чтобы доработать законопроект, будет проводиться его обсуждение со специалистами в рамках Совета при Роспатенте, а также будет создана соответствующая рабочая группа при Комитете Госдумы по госстроительству и законодательству. «Есть и другие предложения, например, по защите народных промыслов. Надеюсь, мы придём к соглашению и сделаем документ, который поддержит отечественного производителя в целом», — сказала Наталья Костенко.
Изначально идея депутата касалась только сферы моды, то есть защиты от плагиата сезонной продукции — одежды, обуви и аксессуаров, которые выходят из моды раньше, чем на них выдают патент (в среднем полгода, при проведении дополнительных экспертиз — до 20 месяцев). Но в Госдуму был внесён 28 марта вариант законопроекта, который предусматривает временную правовую охрану для промышленных образцов в целом, например, в сферах интерьера и бытовых приборов. Поправки предполагаются в 4-ю часть Гражданского кодекса.