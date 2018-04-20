Создателей уникальной одежды и гаджетов защитят законом

Госдуме планируют защитить от плагиата творчество дизайнеров во всех сферах — модной одежды, интерьера, бытовых приборов и других, рассказала автор соответствующего законопроекта, зампредседателя Комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко

"Нам продолжают поступать предложения по усовершенствованию законодательства в сфере дизайна. Например, мы услышали Роспатент , чтобы распространить временную правовую защиту не только на сферу моды, но и другие промышленные образцы и полезные модели. Такой подход одобрило и правительство«, — сказала депутат „ Парламентской газете “ перед заседанием Совета по развитию правовой охраны дизайна при Роспатенте 20 апреля.

Инициатива предполагает, что под законной защитой от плагиата дизайн будет находиться не после получения патента, а сразу после опубликования заявки на него на сайте Роспатента. Если кто-то незаконно использует этот дизайн в данный период, его можно будет привлечь к ответственности. «Получив заявку, мы организуем поиск по уже зарегистрированному дизайну, а также предоставим этот ресурс обществу, чтобы пользователи могли оценить, насколько их художественное решение уникально», — рассказала замруководителя Роспатента Любовь Кирий.

Для того, чтобы доработать законопроект, будет проводиться его обсуждение со специалистами в рамках Совета при Роспатенте, а также будет создана соответствующая рабочая группа при Комитете Госдумы по госстроительству и законодательству. «Есть и другие предложения, например, по защите народных промыслов. Надеюсь, мы придём к соглашению и сделаем документ, который поддержит отечественного производителя в целом», — сказала Наталья Костенко.

Изначально идея депутата касалась только сферы моды, то есть защиты от плагиата сезонной продукции — одежды, обуви и аксессуаров, которые выходят из моды раньше, чем на них выдают патент (в среднем полгода, при проведении дополнительных экспертиз — до 20 месяцев). Но в Госдуму был внесён 28 марта вариант законопроекта, который предусматривает временную правовую охрану для промышленных образцов в целом, например, в сферах интерьера и бытовых приборов. Поправки предполагаются в 4-ю часть Гражданского кодекса.