Квартира-трансформер: 26 квадратных метров для троих

Предлагаем вашему вниманию пример небольшой квартиры, расположенной в городе Тайбэй (север Тайваня). Здесь всего на 26 квадратных метрах разместилась семья из трёх человек, и при этом она сумела внести в современный интерьер традиционные для своей культуры элементы.

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Минимализм — не эстетический изыск, а необходимость

Минимализм для этой квартиры — просто находка. Он привлекает своей простотой, чистотой линий и предполагаемым минимумом предметов. Так как владельцы помещения — приверженцы медитативных практик, им необходимо пространство для созерцания и расслабления. Дизайнеры учли этот момент и даже предусмотрели для медитаций место с небольшим водопадом.

В качестве основного материала в интерьере выбрали дерево. Это сближает с природой и позволяет быстро расслабиться.

Оригинальная трансформация

Гордостью этой квартиры стали интересные дизайнерские идеи, которые помогли максимально эффективно использовать пространство. Главным местом в квартире является гостиная, где собираются все члены семейства. Благодаря большим окнам это помещение получает достаточно хорошее дневное освещение, что немного увеличивает его визуально.

В этой зоне расположили диван, который легко трансформируется с помощью модульных подушек. Так получаются разные комбинации мест для сидения, а также место для сна. Кроме этого, в нём есть системы хранения для вещей, что для семьи из трёх человек просто необходимость.

Трудно представить современный интерьер без компьютера и рабочего уголка. Эта маленькая квартира не стала исключением. В ней предусмотрели такое место за раздвижной дверью-ширмой.

Чтобы не загромождать пространство мебелью, дизайнеры решили шкафы для вещей спрятать в верхней, свободной части помещения — на потолке. Их легко выдвигать и задвигать.

За другой раздвижной дверью скрыта кухня. Здесь находится и лестница-трансформер, соединяющая первый и второй уровни квартиры. Спрятали её в целях экономии пространства. Так лестница в задвинутом состоянии не мешает перемещаться по мини-кухне.

Соблюдая традиции

На верхнем уровне находится спальная комната с местом для чайных церемоний. Благодаря открытой стеклянной перегородке в эту часть помещения попадает дневной свет из гостиной комнаты.

Чаепитие в кругу семьи в дальневосточной современной культуре является отличным способом духовного единения и соблюдения давних традиций. Несмотря на современное влияние и динамичный темп жизни, владельцы квартиры создали небольшой островок для отдыха в городских условиях. Они умело сочетают духовные практики с традиционными ритуалами, что нашло своё отражение в интерьере квартиры.

Искусство каллиграфии

Хозяева этой квартиры — довольно спокойные и миролюбивые люди. Довольствуются они самым необходимым. Их деятельность связана с очень редким на сегодняшний день искусством каллиграфии. Это очень утончённая форма искусства, и она требует выдержки, терпения и гармонии.

Каллиграфия считается одной из форм самосозерцания и медитации. Дизайнеры проекта учли эти особенности владельцев и сделали максимально подходящий для них интерьер. На специальной полке в гостиной отведена зона для инструментов каллиграфистов: вешалка с кистями (это главная драгоценность каллиграфиста), баночки с тушью (чернильницы).

Дизайнеры сумели спрятать всё лишнее, создать пространство, в котором легко предаваться размышлениям. Они сумели выделить главные предметы, которые важны для владельцев квартиры.

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