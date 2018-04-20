Как быстро навести порядок на даче: 14 советов и лайфхаков

Перед уборкой

1. Осмотрите дом: от подвала до чердака

В зимний период осадки и низкие температуры могли нанести урон даже прочным домам, не говоря уже о небольших дачных домиках. Для них зима редко заканчивается без последствий.

Начните осмотр с подвала или погреба (если они есть). Во время таяния снега их может затопить, а это грозит неизбежной сыростью, плесенью и грибком на стенах. Если такая неприятность все-таки случилась, обязательно осушите подвал — не ждите, пока это произойдет само собой. Долгое ожидание чревато порчей фундамента и обойдется вам гораздо дороже покупки дренажного насоса или вызова профессионалов.

Фото: Instagram svetachok

Чердак тоже в «зоне риска». Проверьте, не появилась ли там плесень, не отошли ли листы кровли, не возникли ли дыры, через которые может проникать вода. Восстановить целостность кровли нужно сразу же, чтобы не страдать от излишней сырости в помещении.

Дачный домик неизбежно промерзает зимой, поэтому в первый же весенний приезд его необходимо просушить. Для этого, независимо от температуры на улице, откройте окна и проветрите все комнаты. После — протопите помещение.

2. Заделайте щели в фасаде и внутри дома

Сегодня на рынке есть специальные герметики и так называемые «жидкие пробки», которые позволяют без труда заделать маленькие щели.

Фото: Instagram perfecthome.ob 3. Проверьте все коммуникации

Все инженерные сети, которые есть на участке, нужно проверить — и только после этого использовать. Электропроводка и водопроводные каналы часто страдают от грызунов. Обязательно проверяйте целостность, потому что неисправные провода могут спровоцировать короткое замыкание и пожар.

4. Обновите покрытие пола и стен

Необязательно делать капитальный ремонт. Если стены из бревен или обиты вагонкой, используйте специальные краски, которые можно наносить без подготовки поверхности. Это придаст дому новый вид, туда захочется приезжать чаще. Каменные стены тоже легко покрасить, нарочитая неровность придаст особую атмосферу дачной жизни.

Фото: Instagram zhenya_zhdanova

Деревянный пол можно покрыть маслом или лаком (зависит от типа покрытия) или даже покрасить. Краска может местами слезть, но иногда это придает особый колорит интерьеру.

Лайфхаки для быстрой уборки и создания уюта

1. Сначала пыль, потом веник (пылесос), после влажная уборка полов

Это «золотое правило» уборки. Важно делать ее в такой последовательности, потому что остатки пыли с поверхностей могут переместиться на пол, а мытье полов перед сухой уборкой грозит разнести мелкую грязь по всему дому.

2. Используйте дезинфекторы

Особенно если в доме появилась плесень и грибок или вы обнаружили следы грызунов. Специальные средства помогут обезопасить себя и домочадцев от инфекций и избавиться от непрошенных «гостей».

Фото: Instagram svetachok

3. Протрите шкафы уксусной водой

Это самый простой способ продезинфицировать поверхности для хранения вещей или посуды.

4. Мягкую мебель выбейте, текстиль — просушите

Если этого не сделать, ненужная влажность сохранится и все действия против плесени и грибка будут напрасной тратой времени.

Фото: Instagram svetachok

5. Увезите наконец все ненужные вещи

Мы привыкли увозить ненужные вещи на дачу — «когда-нибудь пригодятся, не выкидывать же». Узнали себя? Вы избавились от них в городской квартире, теперь пора освобождать дачу, она ведь тоже не резиновая. То, чем вы не пользуетесь — выбрасывайте без жалости.

6. Проявите фантазию

Если большого бюджета для наведения уюта на даче нет, без фантазии не обойтись. В дачном домике очень мило смотрится хенд-мейд декор и мебель. Например, зеркала в сколоченных самостоятельно рамах или мебель из строительных паллет.

С текстилем тоже долго не думайте — плетеная скатерть, которая досталась вам от бабушки, будет кстати. А еще в стенах дачного домика может найти свое место старая керосиновая лампа (при условии, что она рабочая), винтажные чемоданчики или коллекция бабушкиных сервизов. Ретро-нотки очень «к лицу» дачным интерьерам.

Фото: Instagram svetachok

Порядок на участке

1. Очистите участок от мусора

Уделите внимание и прилегающей территории, ведь чистый дом начинается с порога. Дорожки подметите, а после промойте водой.

2. «Причешите» газон

Для этого понадобятся веерные грабли. Перезимовавшая трава будет мешать восстановлению газона, ее нужно убрать. Важно: все манипуляции с газоном проводите тогда, когда будет сухо.

Фото: Instagram vashsadovnikufa

3. Осмотрите забор и строения на участке

Их нужно починить, а все ненужное убрать.

4. Поухаживайте за деревьями и кустарниками

Те растения, что вы укрывали на зиму, в защите больше не нуждаются, но уход им нужен. Если обнаружили трещины в коре дерева, зачистите их и продезинфицируйте, чтобы не дать деревьям погибнуть. Заросшие кусты проредите садовыми ножницами или пилой.

Фото: Instagram za_larisa