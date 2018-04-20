Как сделать тайник, который не найдет никто

Сколько бы ценностей — денег, ювелирных изделий, ценных бумаг и документов — ни имелось у вас дома, никак не хочется их лишиться. А поскольку вторжение воров сегодня не редкость, нужно позаботиться об их сохранности. Конечно, можно надеяться, что никакой неприятности с вами не случится, но все же будет не лишним подстраховаться и спрятать самые ценные вещи в тайное хранилище. Как же тогда спрятать свои кровно нажитые, если уже все укромные места известны злоумышленникам? Ответ прост: придумывать новые, оригинальные и неочевидные, маскировать их как можно лучше и максимально усложнять к ним доступ.

Ложный тайник

При всем разнообразии тайников для большей сохранности надо учитывать психологию вора, который заинтересован в том, чтобы поскорее найти ценности и скрыться. Поэтому он будет искать и переворошит весь дом, пока не найдет хоть что-то ценное. Если ничего нет, то заберет дорогую технику или одежду. Оставьте на виду в ящике стола или под стопкой белья в шкафу «ложный» тайник с небольшой суммой денег. А те необычные тайники, которые вы используете должны быть в своей естественной среде. Т.е. сейф-полено в сарае, а не в кабинете, банка с консервами-тайник в кладовке, а не на полке в спальне.

Куда не надо прятать ценности

Под матрасом На полках в шкафах, под бельем В ящиках письменных столов В бачке унитаза На антресолях В холодильнике В банках из-под крупы В видео-аппаратуре и компьютере За ковром, зеркалом и обоями

Сейф из бутылки

Тайник из батарейки

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