Как организовать место для чтения: 25 уютных примеров

Чтобы полностью погрузиться в мир книги, требуется уединение. Когда нет специальной комнаты или кабинета для библиотеки, читать можно в любом месте. Однако отдельная зона с комфортным местом формирует ритуал неторопливого «поглощения» интеллектуальной пищи. Итак, что нужно знать, чтобы создать идеальное место для чтения?

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Ближе к свету — подоконник

Первым делом подыщите уединённое место. Главное условие — тишина и покой, чтобы вы смогли остаться с книгой тет-а-тет.

Самым распространённым местом для чтения является широкий подоконник у окна. Такое место хорошо подходит для дневного чтения. Для глаз это отличный источник освещения. А снять напряжение и расслабиться после долгого чтения поможет вид за окном.

Для комфортного пребывания на подоконнике используйте декоративные подушки. При желании вы можете оборудовать место полками. Главное, чтобы это пространство не конфликтовало с общим стилем интерьера.

В качестве скамейки будет удобным подоконник высотой до 45 сантиметров. Если он немного выше, тогда вполне может претендовать на роль стола, за которым комфортно читать, делать пометки, пить чай, кофе.

Балкон, терраса, лоджия, мансарда

В хорошую погоду идеальным местом для чтения станет балкон, терраса или лоджия. Мягкий плед и подушки помогут создать уютную обстановку.

У мансарды есть одна положительная особенность — она настраивает на расслабление. Для чтения книг много места не нужно. Не страшно, если комната небольшая. Это сделает атмосферу камерной.

Оборудуйте мансарду стеллажами для книг, поставьте удобное кресло (стул, диван) у окна. Это место является самым светлым. Так вы будете получать настоящее удовольствие от процесса чтения.

Наше мнение:

— Когда у вас только одна комната, эффекта интимности в одном пространстве получится достичь, используя ширмы, открытые стеллажи или книжные шкафы. Книгоманам важно расслабиться, погрузиться в чтение и как можно реальнее представить описываемое в произведении.

Какое кресло лучше

Читать можно на чём угодно: на стуле, скамейке, диване, кушетке, но самым комфортным местом считается кресло. А ещё лучше, когда оно с подставкой для ног. Существуют специально оборудованные модели. Если у вас нет такого кресла, то пуф — главный претендент на эту роль.

Хорошо, когда у кресла есть удобные подлокотники. Дизайнеры предлагают нестандартные варианты кресел, оборудованные под мини-библиотеку. В них есть дополнительные места для хранения.

Наше мнение:

— Выбирайте любое удобное для вас место для чтения. Это может быть кожаное кресло в виде трона, кресло-качалка, подвесная лёгкая конструкция, сундук или кушетка. Главное, чтобы оно отвечало вашим запросам комфорта.

Если вы не пользуетесь подставкой для ног, постелите в зоне кресла мягкий коврик. Обстановка станет уютнее и ногам будет теплее. А значит, вы сможете погрузиться в чтение, не испытывая дискомфорта.

Всё в порядке!

Книги в интерьере создают особенную атмосферу. Важно, чтобы они поддерживали стилистическое решение в доме и не захламляли пространство. Подберите их по цвету, что сделает комнату стильной. Хорошо, когда книжные полки находятся рядом с местом для чтения. Когда такой возможности нет, используйте корзинки и коробки для книг. Так вы сможете взять несколько книг и не создавать беспорядок на полу.

В дружбе со светом

Продумайте хорошее освещение. Ведь нагрузка на зрение происходит серьёзная. Кроме дневного света используйте дополнительно светильники, бра, или торшер с регулировкой высоты. Выбирайте лампы накаливания, приближённые к дневному свету. Яркий направленный свет в зоне чтения пригодится тем, кто зачитывается по ночам.

Наше мнение:

— Чтобы от руки не падала тень на книгу, рекомендуется источник света устанавливать слева для правшей и справа для левшей. Главное условие освещения — чтобы свет попадал именно на страницы текста.

Рекомендуется создавать место для чтения в интерьере со светлой отделкой. Светлая поверхность способна рассеивать свет и снижать напряжение.

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