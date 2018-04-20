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Как обустроить рабочую зону в маленькой студии: 11 умных решений
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Как обустроить рабочую зону в маленькой студии: 11 умных решений 

IVD.ru 2 часа назад
Фото: IVD.ru
1. Стол как продолжение подоконника
Стол, расположенный, как продолжение подоконника, позволяет решить сразу три задачи: разместить рабочее место, получить максимум естественного освещения и задействовать с пользой пространство у окна.
Дизайн: Pella Hedeby
2. Рабочая зона в нише
Если в вашей квартире-студии имеется «неудобная» ниша, задействуйте ее с пользой — и превратите недостаток в достоинство, разместив там рабочее место.
Фото: Stadshem
3. Мини-стеллаж в нише
Обустроить нишу в рабочей зоне можно и самостоятельно, разместив там, к примеру, несколько полок и организовав своеобразный мини-стеллаж для хранения книг, бумаг, канцелярских принадлежностей и других необходимых в работе вещей.
Фото: Fantastic Frank
4. Рабочая зона как часть композиции
Прием, который помогает визуально «растворять» в интерьере телевизор, можно использовать и для своебразной маскировки рабочей зоны. Если включить стол в часть декоративной композиции, развесив вокруг большие картины, фотографии или постеры в рамах, можно зрительно отделить домашний мини-офис от остальных зон, что весьма актуально в небольших квартирах-студиях.
Фото: Lokmastaren
5. «Невесомый» стол
Подбирая стол для обустройства рабочего места в небольшой квартире-студии, старайтесь ориентироваться на максимально облегченные, «невесомые» модели: так визуально вы сделаете зону значительно менее громоздкой. А остановив выбор на мебели в цвет стен, можно и вовсе зрительно «растворить» свой мини-офис в пространстве.
Фото: Instagram ifurnholic
6. Хоум-офис под кроватью-чердаком
Кровать-чердак — изящное решение для эффективного использования пространства в маленькой квартире-студии. Кроме того, под ней прекрасно разместится домашний мини-офис.
Фото: Instagram bodesign__
7. Два в одном
Если для работы вам не требуется внушительных размеров столешница и вместительная мебель для разнообразного инвентаря, рассмотрите вариант объединения рабочего места с туалетным столиком. Это позволит сэкономить пространство, соединив две полезные функции в одной зоне.
Фото: Instagram csinterior
8. Подвесной стол
Разместить рабочее место, сэкономив при этом пространство, поможет подвесной стол — столешница, прочно прикрепленная к стене.
Фото: Instagram smowonline
Существуют также складные подвесные модели-трансформеры, позволяющие легким движением руки превращать рабочее место в компактную тумбу.
Фото: IKEA
9. Рабочая зона вдали от гостиной
Постарайтесь максимально развести в пространстве зону гостиной и рабочее место: это снизит риск того, что разговоры домочадцев и работающий телевизор будут постоянно мешать вам сосредоточиться.
Фото: Instagram engveien
10. Угловой стол
Угловые письменные столы предлагают возможность более эффективно использовать площадь столешницы. Кроме того, при таком расположении рабочего места в вашем распоряжении будет вдвое больше настенного пространства: для полок, органайзеров, досок для записей или просто вдохновляющих плакатов.
Фото: IKEA
Выбирайте столы с возможностью дополнительного хранения: в маленьких квартирах-студиях оно никогда не бывает лишним, даже если ваш ежедневный труд не связан с кипами бумаг или огромным количеством других рабочих материалов.
Фото: Instagram trendymeubels
11. Отказ от рабочего места
Домашний мини-офис, безусловно, необходим тем, кто выполняет на дому значительную часть работы, а то и вовсе трудится, не выходя из дома. Но, если вы не относитесь к таким людям, и все, что вам нужно — это удобное место, где вы можете время от времени посидеть за ноутбуком, задумайтесь: так ли вам нужна полноценная рабочая зона?
Возможно, ее функции с успехом выполнит удобное кресло с придиванным столиком? Или, скажем, вы сможете с комфортом разместиться за кухонным столом или барной стойкой?
Фото: Instagram abucoder
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