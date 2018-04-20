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Элегантный интерьер квартиры в сиреневой гамме
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Элегантный интерьер квартиры в сиреневой гамме 

Salon.ru 2 часа назад
Фото: Salon.ru
Эта квартира принадлежит молодым супругам. Задумывалась она как семейное гнездо для двоих, но к моменту завершения работы над интерьером семья обзавелась малышом. В детскую превратили гостевую комнату, а больше ничего переделывать не пришлось: планировка, мебель в мягких бархатных обивках, нежная цветовая палитра и добрая атмосфера (да, архитектор может и такое!) — всё словно специально было создано для семьи с маленьким ребёнком.
При этом интерьер дорогой, представительский, элегантный, с элементами гламура. «Он многим обязан хозяйке, её личности и вкусам, — рассказывает архитектор Юлия Караваева. — Она принимала деятельное участие в обсуждении концепции, выступила в качестве стилиста-декоратора на завершающем этапе оформления квартиры».
Благодаря идее авторов проекта на стенах в представительской, парадной части квартиры появился барельеф из роз — в стиле ар-деко. Точнее, это фантастические «розовые деревья». Сюда очень подошла вычурно-фантазийная мебель фабрики COLOMBOSTILE — низкие, основательные диван и кресла в бархатной обивке с вензелями, серебрением и золочением, «леопардовый» пуф и многочисленные столики из венге с посеребрёнными деталями.
«В парадной части квартиры декоративное покрытие стен — с интересным эффектом. Оно меняет цвет в зависимости от освещения: днём оно жемчужно-серого цвета с сиреневым отливом, а вечерам, при искусственном освещении, — сиренево-лиловое», — Наталья Куретнева.
Цветочная тема, заданная барельефом, поддержана панно в гостиной, где цветы изображены в укрупнённом масштабе, и живописью в столовой (кисти сирени, написанные в щедрой манере). Хозяйка любит цветы, и многочисленные букеты живых цветов в вазах изящно замыкают флористическую тему в интерьере. «Но самое главное, — говорит Ольга Измалкова, — что благодаря цветочной теме сирени, которую так любит хозяйка дома, мы нашли цветовое решение этой квартиры».
Правда, это не чисто-сиреневый. Его сильно разбавили и усложнили, и в результате основой колористического решения интерьера стал жемчужно-сиреневый тон, оттенённый сливочным, а ещё — приглушённым золотом и серебром. В приватных покоях «сиреневая» тема развивается. И здесь это уже более яркий, более чистый сиреневый цвет. Его оттени ли аксессуарами ещё более густого, почти фиолетового цвета — бра, шёлковыми кисточками и, конечно, веткой настоящей, живой сирени.
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Женский форум
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