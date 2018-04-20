Квартира в Москве: как выглядит жильё современного молодого человека

Хозяин этой квартиры живёт на две страны: работает в Лондоне, но постоянно летает в Москву, где его ждёт любимая девушка. Свободного времени у молодого человека очень мало, поэтому поучаствовать в создании интерьера собственного жилища ему удалось только на этапе разработки проекта, ответственность за реализацию которого полностью легла на хрупкие плечи двух девушек-дизайнеров из архитектурного бюро Berphin Interior.

Инна Теджоева и Зина Броян, дизайнеры

Berphin Interior занимается архитектурным проектированием, дизайном и декорированием частных и общественных интерьеров. Бюро основано в Москве в 2007 году и специализируется на создании изысканных, функциональных и эргономичных пространств с использованием нескольких стилей. Основатели бюро и авторы интерьеров — Инна Теджоева (школа «Детали», Москва) и Зина Броян (Istituto Marangoni, Париж).

Европейский образ жизни не мог не наложить отпечаток на эстетические предпочтения хозяина квартиры. Поэтому дизайнеры предложили ему объединить несколько наиболее характерных для Европы интерьерных стилей. Получилась оригинальная вариация на тему скандинавского минимализма и природных мотивов с декоративными вставками в стиле шестидесятых.

Инна Теджоева, дизайнер:

— Планируя квартиру, мы хотели использовать каждый сантиметр. Декорирование комнат было решено сделать по типу европейских квартир — лаконичных, в пастельных тонах, с использованием экологичных материалов.

Темп жизни молодого человека можно с уверенностью назвать сумасшедшим, поэтому ещё одним естественным решением для оформления квартиры стал ограниченный ассортимент предметов мебели и декора. Здесь есть всё необходимое — и одновременно ничего лишнего. При подборе вещей предпочтение отдавалось более компактным и функциональным.

Вся мебель выполнена в современном стиле, но с лёгким намёком на стилистику шестидесятых. Часть её была приобретена в салонах Москвы, а часть заказана в Италии. Выбор дизайнеров пал на продукцию ведущих европейских фабрик: Porada, Meridiani, Georgietti, BoConcept, Riva 1920.

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Выбор естественной природной цветовой гаммы и натуральных материалов был обусловлен стремлением дизайнеров создать в квартире лёгкую, гармоничную атмосферу, в которой легко дышится. Отсюда и другие очевидные экологические нотки в интерьере: зелёная мозаика в санузлах, унитазы и биде в форме камней, барные стулья из цельного куска дерева. Дизайн каждого помещения направлен на то, чтобы «переключить» мысли обитателей квартиры с бешеного темпа мегаполиса на неторопливые и спокойные природные ритмы.

А вот работая над созданием световых сценариев, дизайнеры себя не сдерживали. Здесь определённо сказалась их любовь к разноуровневому освещению. Помимо круговой потолочной подсветки в спальне, кабинете и гостиной, в интерьере присутствует довольно много настольных ламп, есть и торшер. Санузлы также прекрасно освещены: свет — над зеркалами, в душе и над ванной.

Осветительное оборудование было приобретено в Москве: BPM (Испания), Martini Light (Италия), BoConcept.

Что же касается планировки, то она очень практична и удовлетворяет всем потребностям современной молодой пары (тут самое время сказать, что девушка нашего героя тоже проживает в этой квартире). В ней есть просторная спальня с прилегающей гардеробной, рабочий кабинет, также со своей гардеробной (действительно, зачем же смешивать джинсы и деловые костюмы), весьма гостеприимная гостиная, эргономичная кухня и маленькая прачечная. Помимо вместительной гостиной гостеприимность хозяина подтверждается наличием ещё и гостевого санузла.

Проект был реализован в течение шести месяцев.

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