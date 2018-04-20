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Как сделать лофт жилым и уютным
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Как сделать лофт жилым и уютным 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Считается, что лофт — один самых неуютных стилей и не подходит для семейной жизни. «Грубые» отделочные материалы, брутальные элементы декора сделали его излюбленным вариантом оформления квартиры для холостяков и творческих личностей. Но из всех правил есть исключения.
Мария Оганесян, главный дизайнер сервиса Flatplan, подготовила несколько рекомендаций для тех, кто бросает вызов стериотипам и хочет использовать стиль лофт, например, при оформлении квартиры для молодой семьи с ребенком. Проект очень простой и может быть адаптирован для любой квартиры.
ГОСТИНАЯ
Визуально расширить площадь квартиры в стиле лофт помогут дизайнерские приемы. Например, такой эффект даст сочетание серых тонов, фактурного красного кирпича и дерева теплых оттенков, а небольшие темные элементы в оформлении добавят интерьеру глубины и расставят необходимые акценты. Разные сценарии освещения помогут добавить уюта. В гостиной можно организовать точечное освещение, повесить бра над диваном, а рядом с креслом поставить торшер.
В таком интерьере не стоит бояться использовать нестандартные предметы декора и мебели. Можно подобрать придиванный столик с индустриальными элементами вместо подстолья или черными массивными колесами вместо ножек.
Чтобы интерьер не казался слишком грубым или брутальным, можно добавить текстиль: например, яркие подушки в зеленом цвете, которые будут сочетаться с деревянными предметами интерьера. Чтобы еще больше визуально расширить пространство и поддержать стилистику лофта можно разместить над диваном зеркало, похожее на витринное окно.
СПАЛЬНЯ
Чтобы не перегружать помещение цветом и разнообразием фактур — выделите только одну стену за изголовьем кровати. В лофте для этой цели подойдет отделка кирпичом. Мебель на высоких ножках, без массивного монолитного основания также поможет визуально «облегчить» пространство. Интересным дополнением такой спальни может стать кресло-качалка, выполненное в современном стиле. Небольшие нюансы в виде черных глянцевых деталей (в декоре, светильниках и мебели) гармонично подчеркнут разные фактуры и оттенки в комнате.
ДЕТСКАЯ
Если пространство детской позволяет, разместите рабочую зону у окна. Вместо кирпичной отделки, одну из стен можно окрасить специальным составом с эффектом меловой доски. Рисовать на такой стене будет не только весело, но и полезно для развития и обучения. Для других стен лучше подобрать обои с интересным принтом.
КУХНЯ
Если площадь кухни невелика, лучше всего выбрать светлый кухонный гарнитур, например с белыми глянцевыми фасадами. Чтобы такой вариант не выглядел скучно, верхние базы можно оформить с помощью дерева и в тон к нему сделать столешницу. Выделить обеденную зону поможет интересный каркасный светильник, а дополнит образ «лофтовой» кухни с помощью декора; Например, на эту роль подойдут вокзальные" часы, прикрепленные к кирпичной стене.
Ванная комната
Если ванная и санузел в квартире разделены, то площадь этих помещений также скорее всего ограничена. Чтобы визуально расширить пространство, можно использовать напольную плитку с текстурой дерева, которая переходит в бортик ванной и на стену за ней.
Стену за раковиной можно сделать акцентной, выделив её с помощью мелкой фактурной плитки. Для остальных стен подойдет белая глянцевая — она будет отражать свет. А чтобы тумба под раковиной не выглядела громоздко, лучше присмотреться к подвесным моделям.
Мария Оганесян — главный дизайнер сервиса Flatplan
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