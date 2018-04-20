Современный интерьер гостиной комнаты: 50 стильных вариантов 

Современные стили интерьера гостиной отличаются многообразием. Они могут быть яркими и броскими, лаконичными и спокойными, уютными или холодными. Подобрать стиль можно на любой вкус — подсказываем, какие актуальны сейчас.
Гостиная в стиле лофт
Главная отличительная черта гостиной в стиле лофт — простор и эстетика фабричного помещения. Полы в ней обычно покрывают плиткой или деревянными досками с эффектом состаривания. Стены оформляют искусственным кирпичом или под бетон. Можно использовать штукатурку.
Мебель выбирается самая разнообразная, но не с конвейера: она обязательно оригинальная, удобная и передает характер своего хозяина. Располагают ее ближе к центру комнаты, так, чтобы у стен было свободное пространство. Важным элементом декора является современное искусство.
Фото: Instagram fedotova_design
Фото: Instagram kub_studio
Фото: Instagram loft.industry
Фото: Instagram loft_wood_life
Фото: Instagram quart_room
Гостиная в стиле хай-тек Гостиная в стиле хай-тек узнается с первого взгляда. Она лаконична и дополнена самыми современными технологиями. Яркие черты хай-тека: прямые линии, использование хромированных и металлических поверхностей, обилие техники. В такой гостиной много пластика и других искусственных материалов. Мебель зачастую используется необычной, футуристической формы.
Фото: Instagram aviator_buro
Фото: Instagram design_doma
Фото: Instagram designer_snv Фото: Instagram katerina.rubleva
Фото: Instagram remontcitykazan_dizain_studio
Гостиная в стиле минимализм
Создавая интерьер гостиной в стиле минимализм, важно понимать его основной принцип: всего должно быть не мало, а просто достаточно, без излишков. Оформляя комнату, нужно стремиться оставить побольше свободного пространства. В идеале мебель должна занимать не более четверти площади комнаты.
Фото: Instagram koresckova_bella
Стены и полы оформляются натуральными материалами. Иногда создается акцент на необработанной поверхности за счет кирпича, бетона и штукатурки. При этом избегают орнаментов и лишних элементов декора.
Фото: Instagram _design.interier
Фото: Instagram design_studio_olga_sharlay
Фото: Instagram interior_inside_home
Фото: Instagram nordic.story
Гостиная в скандинавском стиле
Гостиная в скандинавском стиле отлично настраивает на отдых и покой. В отделке пола и стен преобладают натуральные материалы светлых оттенков. Мебель — функциональная, удобная и лаконичная.
Основное стремление при создании нордического интерьера — обеспечение уюта. Поэтому в такой гостиной легко встретить ковры, диванные подушки и пледы. Почти всегда стоит книжный шкаф или стеллаж.
Фото: Instagram home.and.me Фото: Instagram mezzanine_interior
Фото: Instagram ulik_dmitrienko
Фото: Instagram scandi.dom Фото: Instagram tur4enkodesign
Гостиная в экостиле
В гостиной, выполненной в экостиле, будут преобладать натуральные материалы: бамбуковый тростник, ивовые прутья, натуральный камень. В оформлении часто применяется фитостена.
Фото: Instagram k22studio
В такой комнате мало искусственных материалов, но, тем не менее, уместно использование современных технологий. Все элементы декора, как и мебель, выполнены из натурального дерева.
Фото: Instagram archvisioncompany
Фото: Instagram glavtex
Фото: Instagram vassileka
Гостиная в стиле шебби-шик Интерьер гостиной в стиле шебби-шик объединяет в себе ретро-стиль, винтажные элементы, барокко и при этом выглядит очень современно. Основная отличительная черта — «потрепанная роскошь». Мебель часто приобретается в антикварных лавочках и на блошиных рынках. В таком интерьере много деревянной и плетеной мебели.
В отделке стен преобладают светлые холодные оттенки, основной цвет — белый.
Фото: Instagram homeloveka
Фото: Instagram kristyhome
Фото: Instagram love_shabbychic
Фото: Instagram love_shabbychic
Фото: Instagram shabbychic_life
Гостиная в стиле поп-арт Этот стиль оформления интерьера гостиной позволяет проявить творческую натуру обитателей дома. В оформлении всех поверхностей используются сочетания ярких, насыщенных цветов.
Фото: Instagram anyalidesign
Мебель также имеет яркую обивку, необычную форму. При этом важную роль играет ее комфортность. Ключевым акцентом становятся предметы современного искусства: картины и скульптуры.
Фото: Instagram _365designs
Фото: Instagram _365designs
Фото: Instagram _365designs
Фото: Instagram alesya_tsvetkova_design
Гостиная в стиле ар-деко
Очень изысканный и элегантный стиль со строгой геометрией. В такой гостиной часто встречаются металлические и глянцевые поверхности, дерево всегда покрыто лаком. Текстиль гладкий и дорогой: шелк, бархат, парча и натуральный мех. Очень популярна черно-белая палитра.
Фото: Instagram macsalonn
Фото: Instagram kare_chelyabinsk
Фото: Instagram wwwsushkowru
Фото: Instagram ze_moov
Гостиная в стиле контемпорари
Строгих правил оформления здесь нет, главное — гармоничное объединение всех элементов. Полы в гостиной в стиле контемпорари, как правило, покрывают ламинатом, деревом или плиткой. В оформлении стен преобладают нейтральные холодные оттенки. При этом мебель может быть разного стиля и цветов.
Фото: Instagram marinadesign13
От минимализма в этот стиль пришло стремление сэкономить пространство за счет зон хранения и стеллажей, а также использование мебели-трансформера. Из хай-тека стиль позаиствовал хромированные и стеклянные элементы, любовь к современной технике. Также в нем прослеживается пристрастие скандинавского стиля к натуральному дереву.
Фото: Instagram marinadesign13
Фото: Instagram marinadesign13
Фото: Instagram marinadesign13
Гостиная в стиле постмодернизм
Такая гостиная просторна и контрастно оформлена. Интерьер неоднороден и позволяет использовать элементы разных стилей, сочетать сложно сочетаемые предметы мебели. В оформлении стен допустимо необычное сочетание цветов, как на этом фото.
Фото: Instagram interior_inside_home
Приветствуется любая игра фантазии. Можно использовать необычную мебель, произведения современного искусства.
Фото: Instagram andater_s_decor
Фото: Instagram archrevue.ru Фото: Instagram furnisupp
Гостиная в стиле современная классика
Современная классика объединяет в интерьере гостиной традиционные и современные приемы оформления. Этот стиль не приемлет перегруженность деталями и бросающуюся в глаза роскошь.
Все материалы, используемые в отделке стен и пола, должны быть качественными и элегантными, преимущественно натуральными. Предпочтительнее мебель из дерева, допускаются металлические вставки.
Фото: Instagram baranovskaya_design
Фото: Instagram baranovskaya_design
Фото: Instagram concept58
Фото: Instagram u.kvartira
Фото: Instagram zdesaliendesign