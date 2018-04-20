Современный интерьер гостиной комнаты: 50 стильных вариантов

Современные стили интерьера гостиной отличаются многообразием. Они могут быть яркими и броскими, лаконичными и спокойными, уютными или холодными. Подобрать стиль можно на любой вкус — подсказываем, какие актуальны сейчас.

Гостиная в стиле лофт

Главная отличительная черта гостиной в стиле лофт — простор и эстетика фабричного помещения. Полы в ней обычно покрывают плиткой или деревянными досками с эффектом состаривания. Стены оформляют искусственным кирпичом или под бетон. Можно использовать штукатурку.

Мебель выбирается самая разнообразная, но не с конвейера: она обязательно оригинальная, удобная и передает характер своего хозяина. Располагают ее ближе к центру комнаты, так, чтобы у стен было свободное пространство. Важным элементом декора является современное искусство.

Фото: Instagram fedotova_design

Фото: Instagram kub_studio

Фото: Instagram loft.industry

Фото: Instagram loft_wood_life

Фото: Instagram quart_room

Гостиная в стиле хай-тек Гостиная в стиле хай-тек узнается с первого взгляда. Она лаконична и дополнена самыми современными технологиями. Яркие черты хай-тека: прямые линии, использование хромированных и металлических поверхностей, обилие техники. В такой гостиной много пластика и других искусственных материалов. Мебель зачастую используется необычной, футуристической формы.

Фото: Instagram aviator_buro

Фото: Instagram design_doma

Фото: Instagram designer_snv Фото: Instagram katerina.rubleva

Фото: Instagram remontcitykazan_dizain_studio

Гостиная в стиле минимализм

Создавая интерьер гостиной в стиле минимализм, важно понимать его основной принцип: всего должно быть не мало, а просто достаточно, без излишков. Оформляя комнату, нужно стремиться оставить побольше свободного пространства. В идеале мебель должна занимать не более четверти площади комнаты.

Фото: Instagram koresckova_bella

Стены и полы оформляются натуральными материалами. Иногда создается акцент на необработанной поверхности за счет кирпича, бетона и штукатурки. При этом избегают орнаментов и лишних элементов декора.

Фото: Instagram _design.interier

Фото: Instagram design_studio_olga_sharlay

Фото: Instagram interior_inside_home

Фото: Instagram nordic.story

Гостиная в скандинавском стиле

Гостиная в скандинавском стиле отлично настраивает на отдых и покой. В отделке пола и стен преобладают натуральные материалы светлых оттенков. Мебель — функциональная, удобная и лаконичная.

Основное стремление при создании нордического интерьера — обеспечение уюта. Поэтому в такой гостиной легко встретить ковры, диванные подушки и пледы. Почти всегда стоит книжный шкаф или стеллаж.

Фото: Instagram home.and.me Фото: Instagram mezzanine_interior

Фото: Instagram ulik_dmitrienko

Фото: Instagram scandi.dom Фото: Instagram tur4enkodesign

Гостиная в экостиле

В гостиной, выполненной в экостиле, будут преобладать натуральные материалы: бамбуковый тростник, ивовые прутья, натуральный камень. В оформлении часто применяется фитостена.

Фото: Instagram k22studio

В такой комнате мало искусственных материалов, но, тем не менее, уместно использование современных технологий. Все элементы декора, как и мебель, выполнены из натурального дерева.

Фото: Instagram archvisioncompany

Фото: Instagram glavtex

Фото: Instagram vassileka

Гостиная в стиле шебби-шик Интерьер гостиной в стиле шебби-шик объединяет в себе ретро-стиль, винтажные элементы, барокко и при этом выглядит очень современно. Основная отличительная черта — «потрепанная роскошь». Мебель часто приобретается в антикварных лавочках и на блошиных рынках. В таком интерьере много деревянной и плетеной мебели.

В отделке стен преобладают светлые холодные оттенки, основной цвет — белый.

Фото: Instagram homeloveka

Фото: Instagram kristyhome

Фото: Instagram love_shabbychic

Фото: Instagram love_shabbychic

Фото: Instagram shabbychic_life

Гостиная в стиле поп-арт Этот стиль оформления интерьера гостиной позволяет проявить творческую натуру обитателей дома. В оформлении всех поверхностей используются сочетания ярких, насыщенных цветов.

Фото: Instagram anyalidesign

Мебель также имеет яркую обивку, необычную форму. При этом важную роль играет ее комфортность. Ключевым акцентом становятся предметы современного искусства: картины и скульптуры.

Фото: Instagram _365designs

Фото: Instagram _365designs

Фото: Instagram _365designs

Фото: Instagram alesya_tsvetkova_design

Гостиная в стиле ар-деко

Очень изысканный и элегантный стиль со строгой геометрией. В такой гостиной часто встречаются металлические и глянцевые поверхности, дерево всегда покрыто лаком. Текстиль гладкий и дорогой: шелк, бархат, парча и натуральный мех. Очень популярна черно-белая палитра.

Фото: Instagram macsalonn

Фото: Instagram kare_chelyabinsk

Фото: Instagram wwwsushkowru

Фото: Instagram ze_moov

Гостиная в стиле контемпорари

Строгих правил оформления здесь нет, главное — гармоничное объединение всех элементов. Полы в гостиной в стиле контемпорари, как правило, покрывают ламинатом, деревом или плиткой. В оформлении стен преобладают нейтральные холодные оттенки. При этом мебель может быть разного стиля и цветов.

Фото: Instagram marinadesign13

От минимализма в этот стиль пришло стремление сэкономить пространство за счет зон хранения и стеллажей, а также использование мебели-трансформера. Из хай-тека стиль позаиствовал хромированные и стеклянные элементы, любовь к современной технике. Также в нем прослеживается пристрастие скандинавского стиля к натуральному дереву.

Фото: Instagram marinadesign13

Фото: Instagram marinadesign13

Фото: Instagram marinadesign13

Гостиная в стиле постмодернизм

Такая гостиная просторна и контрастно оформлена. Интерьер неоднороден и позволяет использовать элементы разных стилей, сочетать сложно сочетаемые предметы мебели. В оформлении стен допустимо необычное сочетание цветов, как на этом фото.

Фото: Instagram interior_inside_home

Приветствуется любая игра фантазии. Можно использовать необычную мебель, произведения современного искусства.

Фото: Instagram andater_s_decor

Фото: Instagram archrevue.ru Фото: Instagram furnisupp

Гостиная в стиле современная классика

Современная классика объединяет в интерьере гостиной традиционные и современные приемы оформления. Этот стиль не приемлет перегруженность деталями и бросающуюся в глаза роскошь.

Все материалы, используемые в отделке стен и пола, должны быть качественными и элегантными, преимущественно натуральными. Предпочтительнее мебель из дерева, допускаются металлические вставки.

Фото: Instagram baranovskaya_design

Фото: Instagram baranovskaya_design

Фото: Instagram concept58

Фото: Instagram u.kvartira

Фото: Instagram zdesaliendesign