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Дом в пещере: необычная история о любви на берегу океана
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Дом в пещере: необычная история о любви на берегу океана 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
Человек и природа могут существовать вместе, не причиняя вреда друг другу. Ярким доказательством этого служит удивительный дом-пещера, построенный на берегу океана. Расположен он в Пунта-дель-Эсте (юг Уругвая), и живёт в нём влюблённая пара.
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Любовь покоряет скалы
Уникальность этого дома заключается в том, что он построен в скале, рядом с океаном. Валуны, деревянные балки и песок стали стройматериалами, которые легли в его основу.
Идея создать здесь своё жилище родилась у мужчины и женщины, когда они встретились тут, на берегу океана, более десяти лет назад и полюбили друг друга.
На памятном для них месте они решили построить совместный дом. Скала стала вершиной, которую им нужно было покорить вместе. И они это сделали с успехом. Недаром существует поговорка о том, что любовь способна свернуть горы. Это тот самый случай. Влюблённые сами строили свой дом. Времени на это ушло немало. Но их жилище наполнено теплом и любовью и является единственным в своём роде, чем они безумно гордятся.
Натуральные стройматериалы и морской стиль
Вдохновение хозяева дома черпали из природы. Простота и натуральность легли в основу интерьера. Не удивительно, что хозяевами выбран универсальный морской стиль. Он может использоваться как в роскошных виллах (на манер фешенебельных яхт), так и в городских квартирах и, как оказалось, в таких вот необычных жилищах.
Характерные черты стиля — грубоватая отделка, натуральные необработанные материалы, деревянные балки на потолке. Всё это придаёт пространству камерность и уют.
Видимо, хозяин дома — бывший рыбак, так он перенёс свою любовь к морю в интерьер. Когда-то в этой пещере он хранил сети для ловли рыбы и мидий. Теперь это полноценное жилище.
Экскурс по пещере
Одну комнату занимает кухня с большим деревянным столом и открытыми полками. Часть стены оставлена не окрашенной, она же служит в качестве оригинальных полок для разных небольших предметов.
Другая комната разделена на три зоны: для сна, для отдыха и для работы. Минимальный набор мебели и интересные предметы декора делают дом особенным.
В зоне отдыха роль дивана выполняет специальное место из камней. Чтобы на нём было комфортно сидеть, здесь расположили декоративные подушки и толстое покрывало. Такое решение в очередной раз указывает на природность и простоту интерьера, его связь с окружающей пещеру природой и морем. А усиливается эффект благодаря гальке, которая собрана в круглую металлическую сетку, стоящую посреди комнаты.
По уютной обстановке, которая царит в пещерном доме, мы можем судить, что её создаёт именно хозяйка. Она смягчает грубость материалов приятными предметами декора, подушками, постельными принадлежностями собственного изготовления. Мы можем предположить, что в молодости она работала в модном ателье и занималась шитьём.
Цвета моря
Цветовая гамма морского стиля светлая, лёгкая. Чтобы помещение не выглядело мрачно, каменные стены, пол из глины и деревянный потолок выкрасили в белый цвет. Светло-синий текстиль и некоторые элементы декора подобрали в такой же цветовой палитре. Получилось просто и красиво. Классика жанра — бело-синий цвет и полоска.
Наше мнение:
— Если вы хотите оформить интерьер в морском стиле, который будет напоминать о каютах яхты, вместо классической бело-синей гаммы выбирайте бежевые, коричневые и зелёные цвета.
Иллюминатор и витражи
Дневной свет поступает в жилище сквозь небольшие окна треугольной формы. На одном из них поставили витражное маленькое стекло. Солнечные лучи проходят сквозь цветные стёклышки и раскрашивают пространство разноцветными оттенками. Небольшая деталь интерьера подчёркивает уникальность этого дома.
Конечно же, принадлежности к морской тематике добавляет иллюминатор. Он смотрится стильно и подчёркивает индивидуальность этого интерьера. Благодаря плавным линиям и изгибам он придаёт помещению мягкости. Через него владельцы дома наслаждаются океанскими красотами, которые завораживают своим простором.
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