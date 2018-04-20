Дизайн темной спальни: 57 роскошных идей

Темная спальня со светлыми акцентами

Если спальня небольшая или в ней не хватает естественного освещения, делать ее целиком темной не рекомендуется. Такой подход может сделать комнату гнетущей и давящей. Лучшим решением будет совмещать темные и светлые оттенки. Например, темными могут быть часть стен и пол, мебель и потолок при этом оформляются в светлых тонах. Такой подход визуально распахнет комнату.

Фото: Instagram gwaava

Или темной может быть только одна, например, акцентная стена. Этот дизайнерский ход позволит сделать помещение стильным и запоминающимся. При этом также удастся избежать зрительного сужения пространства.

Фото: Instagram all_things_nikita

Фото: Instagram archstyleofls

Фото: Instagram cavio.homedecor

При этом иногда сама по себе темная стена может стать арт-объектом.

Фото: Instagram interior_inside_home

Фото: Instagram interior_inside_home

Фото: Instagram u.kvartira

Другой способ добавить темных красок — сделать темный потолок. Такой интерьерный экстрим часто не воспринимается всерьез, так как считается, что это визуально опустит потолок. Но правильно подобранный оттенок позволит этого избежать. Кроме того, темный потолок — идеальный выбор для тех, кто любит спать днем.

Для оформления темного потолка можно использовать стилизацию под бетон, любые оттенки серого или темное дерево.

Фото: Instagram arcadesignspb

Фото: Instagram archstyleogls

Фото: Instagram design_idei_kvartiri_doma

Спальня в умеренных темных оттенках

Синяя спальня

Для того чтобы получить спальню темных тонов, вовсе не обязательно применять насыщенный черный цвет в интерьере. Например, спальня в синих оттенках создаст условия для комфортного сна и расслабления.

На синем фоне будут прекрасно смотреться светлые мебель и аксессуары. Кроме того, синий хорошо сочетается с зеленым, и это — повод добавить в спальню комнатные растения.

Полы при таком оформлении стен лучше сделать в тон стен или светлыми. Стильно будут выглядеть полы из натурального дерева.

Фото: Instagram lazareva.architect

Фото: Instagram life_design

Фото: Instagram markina_design

Фото: Instagram modern_vintage_home

Фото: Instagram petrova_andronova

Фото: Instagram petrova_andronova

Фото: Instagram shiptoria

Фото: Instagram petrova_andronova

Фото: Instagram theportfoliocollection

Зеленая спальня

Другой темный цвет, который можно применить при оформлении темной спальни, — зеленый. Как известно, это самый приятный для глаз человека цвет, он помогает расслабиться и почувствовать себя в безопасности.

Особенно интересно выглядят неравномерно окрашенные зеленые стены, это придает им сходство с травой или мхом.

Фото: Instagram done.design

Фото: Instagram done.design

Фото: Instagram done.design

Фото: Instagram done.design

На зеленом фоне будет хорошо смотреться мебель нейтральных оттенков из натуральных материалов, а также деревянное напольное покрытие. Все это сделает интерьер экологичным и стильным.

Фото: Instagram gk_interiors

Серая спальня

Третий по популярности цвет в темных спальнях — серый. Он отлично подойдет для мужской спальни или интерьера в стиле лофт.

Серый — нейтральный цвет, имеющий множество тонов. За него не цепляется глаз, он успокаивает и хорошо сочетается со многими цветами. Интерьер можно целиком оформить в разных оттенках серого, это будет выглядеть гармонично.

Фото: Instagram binterior

Фото: Instagram buro9

Фото: Instagram komarova_interior

Фото: Instagram laurawormley84

Фото: Instagram m_diz.ru Фото: Instagram m_diz.ru Фото: Instagram petrova_andronova

Коричневая спальня

Оформить спальню можно и в оттенках коричневого. Правильно подобранный оттенок для стен и мебели создаст респектабельный и элегантный интерьер.

Коричневый цвет в спальне хорошо сочетается с оттенками белого и бежевого, это делает комнату легче и свежее. А оттенки золотого создадут в ней ощущение роскоши.

Фото: Instagram ufa.interior

Чтобы коричневые стены не выглядели скучно, можно добавить в них немного фактурности. Деревянные или мягкие стеновые панели, обои с интересным рисунком сделают интерьер в разы привлекательнее.

Фото: Instagram artichok_design

Фото: Instagram designkiev

Фото: Instagram interior_inside_home

Фото: Instagram remontproect

Фото: Instagram ryzeonline

Спальня в насыщенных темных тонах

Если размеры комнаты, а главное, вкус хозяина спальни позволяют — можно оформить спальню в насыщенных темных оттенках. У такого решения масса преимуществ. К примеру, на глубоком темном фоне прекрасно смотрятся произведения искусства и аксессуары.

Фото: Instagram alfia_akhmetsafina

Фото: Instagram interior_alchemy

Фото: Instagram m_diz.ru Фото: Instagram norframe

Фото: Instagram ulyanov.design

В темный интерьер легко вписать контрастную яркую мебель. В нем она не будет кричащей и вызывающей, а наоборот, будет компенсировать темное окружение.

Фото: Instagram mebelfabiani

Оформляя спальню в насыщенных темных тонах, следует не забывать про фактуры. Неровные стены, кирпичная кладка, дерево — все это сделает интерьер более живым.

Фото: Instagram interior_inside_home

Фото: Instagram jekindesign

Фото: Instagram mebital.ua Фото: Instagram oksana_donskaya

Фото: Instagram pavelalekseevdesign

Фото: Instagram petrova_andronova

И наконец, оформить спальню можно с использованием насыщенного черного цвета. Такой вариант прийдется по душе далеко не каждому человеку, и, прежду чем на него решиться, стоит все тщательно взвесить. Этот интерьер может не подойти людям, склонным к плохому настроению, он также требует простора и хорошего освещения.

В таком интерьере допустимо использовать темные мебель и аксессуары для подчеркивания выбранного стиля. Но можно разбавить его парой светлых акцентов.

Фото: Instagram 1class_interiors

Фото: Instagram black_interior

Фото: Instagram elite_dom Фото: Instagram gothicsmoticreal

Фото: Instagram idei_decoraa

Фото: Instagram oksana_donskaya

Фото: Instagram tur4enkodesign

Фото: Instagram u.kvartira