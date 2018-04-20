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Карим Рашид построит жилое здание в центре Москвы
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Карим Рашид построит жилое здание в центре Москвы 

Roomble.com 1 час назад
Фото: Roomble.com
В следующем году на проспекте Мира будет построен жилой дом, над проектом которого работал Карим Рашид. Многофункциональный комплекс почти на 300 апартаментов станет первым в России зданием, созданным при участии дизайнера. Площадь дома составит 46 567 квадратных метров.
Карим Рашид предложил для комплекса две концепция, каждая из которых была взята на вооружение. Первая — наличие прогрессивных форм с мягкими изгибами. Вторая — дань геометрии, которая создаёт здесь динамичное пространство, ни капли не похожее на соседние здания и даже на стандартную городскую застройку.
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Проект ещё на стадии концепции был отмечен в Мюнхене международной наградой за лучший экодизайн. Дом будет сделан по европейским стандартам экологической сертификации Breeam Rus, что накладывает на проектировщиков определённые обязательства — это и подбор материалов, и сам процесс строительства. Инвестором-застройщиком выступает девелоперская группа «Сити — XXI век», а основным проектировщиком — архитектурное бюро ABD architects.
Жилое здание будет расположено около метро «Алексеевская». Совсем скоро убедимся в этом и сами — дом обещают сдать вовремя. Обязательно посетим его и расскажем более подробно о дизайне и архитектуре.
Карим Рашид, промышленный дизайнер:
— В этом проекте я хочу реализовать гуманистический минимализм, который будет затрагивать все чувства человека и поможет сформировать лучший мир. Интерьеры здания будут органическими, перенимающими подсказки окружающей среды для создания спокойной и комфортной жизни.
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