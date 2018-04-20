Дизайн прихожей в квартире: 30 примеров на любой вкус

Дизайн маленькой прихожей

Чаще всего прихожая в квартире не отличается большими габаритами, так что встаёт вопрос, как визуально увеличить её площадь и рационально использовать имеющиеся квадратные метры. Здесь в дело вступают разнообразные дизайнерские приёмы.

В первую очередь, конечно, стоит сделать прихожую светлой — в этом случае она точно зрительно не уменьшится в размерах. Кроме того, стоит отказаться от обилия мебели и массивных шкафов — они могут даже элементарно не влезть в маленькую прихожую.

Фото: Instagram irina_bulayeva

Фото: Instagram julia_baya

Фото: Instagram stroy_design_project

Если не хотите делать входную зону светлой, присмотритесь к более тёмным (но не слишком) цветам. В этом случае стоит оставить светлым потолок или пол — чтобы не возникло ощущения крошечной коробки.

Фото: Instagram tt_interior

Фото: Instagram small.flat.ideas

В маленькой прихожей также обязательно должны присутствовать зеркала, хотя бы компактные варианты, но лучше отдать предпочтение большим зеркальным поверхностям. Глянцевая мебель тоже приветствуется. И зеркала, и глянец визуально расширяют пространство. И куда, в конце концов, в прихожей без зеркала?

Фото: Instagram small.flat.ideas

Фото: Instagram inna_interior

Если прихожая расположена в квартире-студии или является частью коридора, имеет смысл ограничить эту зону. Чаще всего для зонирования применяют разные напольные покрытия, во входной зоне — плитку, которую легко отмывать от следов обуви.

Фото: Instagram idea_home

Дизайн мебели и систем хранения

Как уже было сказано, прихожая в квартире обычно не отличается простором, так что к выбору мебели и систем хранения нужно подходить не только с точки зрения их функциональности, но и компактности.

От громоздких конструкций лучше сразу отказаться. Наиболее вместительный вариант для хранения, который вы можете себе позволить, — шкаф-купе, желательно с зеркальными дверцами, которые будут расширять пространство.

Фото: Instagram small.flat.ideas

Если в квартире живет один человек или пара, можно использовать открытые системы хранения — они, как правило, облегчают пространство.

Фото: Instagram mk_etalon

Здесь дизайнер предложил интересный вариант — часть вещей спрятана в системе хранения, часть остаётся на обозрении, на крючках.

Фото: Instagram komandor_kazan

Кстати, о крючках. Не стоит ими пренебрегать — если расположить их на стене на разных уровнях, может уместиться очень много вещей. Предпочтение лучше отдавать необычным моделям, они могут заодно стать интересным вариантом настенного декора.

Фото: Instagram nata_designer

Не забудьте о посадочных местах — они нужны хотя бы для того, чтобы элементарно завязать шнурки. Можно поставить в прихожей пуф, сделать нишу в системе хранения и оборудовать в ней место для сидения или даже прикрепить складной стул к стене — будет смотреться необычно.

Фото: Instagram home_feyka

Фото: Instagram dom_tvoej_mechty

Фото: Instagram interiorexplorer

В прихожей даже можно создать место для хранения спортивного инвентаря, например велосипедов. Правда, для слишком узкого помещения такая идея не подойдёт — или же придётся пожертвовать пространством для хранения вещей.

Фото: Instagram lemarie_design

Стилизованная прихожая

Если вы хотите выдержать интерьер квартиры в едином стиле, тогда стоит продумать соответствующее оформление прихожей. Среди наиболее подходящих современных направлений для прихожей и небольшой квартиры — скандинавский стиль с его любовью к белому цвету и минимализм или экоминимализм — с их тягой к отсутствию всего лишнего.

Прихожая в скандинавском стиле. Фото: Instagram dobrova.design

Прихожая в скандинавском стиле. Фото: Instagram vinterior_d Прихожая в стиле минимализм. Фото: Instagram genikamila

Прихожая в стиле экоминимализм. Фото: Instagram disign_interior

Современная классика, которая также тяготеет к светлым оттенкам в интерьере и отсутствию избыточности, тоже будет уместна в прихожей.

Фото: Instagram art_des_studio

Фото: Instagram idea_home

Не теряющий популярности стиль лофт также вполне может прижиться во входной зоне, особенно если использовать отдельные элементы стиля (на фото — это кирпичная отделка и люстра).

Фото: Instagram idea_home

Стиль хай-тек, благодаря своему стремлению убрать с глаз всё лишнее, — ещё один подходящий вариант для городской квартиры. Однако многим он может показаться неуютным.

Фото: Instagram decor.kn Яркая прихожая

Если хотите сделать прихожую запоминающейся, попробуйте добавить в неё цвета. Лучше сделать это точечно, например выбрать яркие предметы мебели или аксессуары.

Интересный приём — сделать яркую входную дверь. Мы уже писали о способах декорирования межкомнатных дверей, их можно применить и ко входной.

Фото: Instagram konstantinovadesign

Фото: Instagram _shallash_

Ещё один простой способ сделать прихожую запоминающейся — оклеить её обоями с интересным рисунком. Не обязательно применять их на всех стенах, таким образом можно выделить только акцентную стену.

Фото: Instagram an_interio

Фото: Instagram zimenkovayuli

Вариант для смелых — окрасить прихожую в необычный цвет и добавить красивые детали обстановки. Учтите, что такой приём лучше применять в просторной комнате, иначе есть риск зрительно уменьшить и без того небольшую входную зону.

Фото: Instagram dom_tvoej_mechty

Фото: Instagram interiorsinsideout

Чтобы не прогадать, сделайте пробные выкрасы, подумайте, насколько уютно вам и гостям будет приходить в такое помещение. Впрочем, стены всегда можно перекрасить, так что, если хотите яркости, вперёд!