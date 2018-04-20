Дизайн прихожей в квартире: 30 примеров на любой вкус 

Дизайн маленькой прихожей
Чаще всего прихожая в квартире не отличается большими габаритами, так что встаёт вопрос, как визуально увеличить её площадь и рационально использовать имеющиеся квадратные метры. Здесь в дело вступают разнообразные дизайнерские приёмы.
В первую очередь, конечно, стоит сделать прихожую светлой — в этом случае она точно зрительно не уменьшится в размерах. Кроме того, стоит отказаться от обилия мебели и массивных шкафов — они могут даже элементарно не влезть в маленькую прихожую.
Фото: Instagram irina_bulayeva
Фото: Instagram julia_baya
Фото: Instagram stroy_design_project
Если не хотите делать входную зону светлой, присмотритесь к более тёмным (но не слишком) цветам. В этом случае стоит оставить светлым потолок или пол — чтобы не возникло ощущения крошечной коробки.
Фото: Instagram tt_interior
Фото: Instagram small.flat.ideas
В маленькой прихожей также обязательно должны присутствовать зеркала, хотя бы компактные варианты, но лучше отдать предпочтение большим зеркальным поверхностям. Глянцевая мебель тоже приветствуется. И зеркала, и глянец визуально расширяют пространство. И куда, в конце концов, в прихожей без зеркала?
Фото: Instagram small.flat.ideas
Фото: Instagram inna_interior
Если прихожая расположена в квартире-студии или является частью коридора, имеет смысл ограничить эту зону. Чаще всего для зонирования применяют разные напольные покрытия, во входной зоне — плитку, которую легко отмывать от следов обуви.
Фото: Instagram idea_home
Дизайн мебели и систем хранения
Как уже было сказано, прихожая в квартире обычно не отличается простором, так что к выбору мебели и систем хранения нужно подходить не только с точки зрения их функциональности, но и компактности.
От громоздких конструкций лучше сразу отказаться. Наиболее вместительный вариант для хранения, который вы можете себе позволить, — шкаф-купе, желательно с зеркальными дверцами, которые будут расширять пространство.
Фото: Instagram small.flat.ideas
Если в квартире живет один человек или пара, можно использовать открытые системы хранения — они, как правило, облегчают пространство.
Фото: Instagram mk_etalon
Здесь дизайнер предложил интересный вариант — часть вещей спрятана в системе хранения, часть остаётся на обозрении, на крючках.
Фото: Instagram komandor_kazan
Кстати, о крючках. Не стоит ими пренебрегать — если расположить их на стене на разных уровнях, может уместиться очень много вещей. Предпочтение лучше отдавать необычным моделям, они могут заодно стать интересным вариантом настенного декора.
Фото: Instagram nata_designer
Не забудьте о посадочных местах — они нужны хотя бы для того, чтобы элементарно завязать шнурки. Можно поставить в прихожей пуф, сделать нишу в системе хранения и оборудовать в ней место для сидения или даже прикрепить складной стул к стене — будет смотреться необычно.
Фото: Instagram home_feyka
Фото: Instagram dom_tvoej_mechty
Фото: Instagram interiorexplorer
В прихожей даже можно создать место для хранения спортивного инвентаря, например велосипедов. Правда, для слишком узкого помещения такая идея не подойдёт — или же придётся пожертвовать пространством для хранения вещей.
Фото: Instagram lemarie_design
Стилизованная прихожая
Если вы хотите выдержать интерьер квартиры в едином стиле, тогда стоит продумать соответствующее оформление прихожей. Среди наиболее подходящих современных направлений для прихожей и небольшой квартиры — скандинавский стиль с его любовью к белому цвету и минимализм или экоминимализм — с их тягой к отсутствию всего лишнего.
Прихожая в скандинавском стиле. Фото: Instagram dobrova.design
Прихожая в скандинавском стиле. Фото: Instagram vinterior_d Прихожая в стиле минимализм. Фото: Instagram genikamila
Прихожая в стиле экоминимализм. Фото: Instagram disign_interior
Современная классика, которая также тяготеет к светлым оттенкам в интерьере и отсутствию избыточности, тоже будет уместна в прихожей.
Фото: Instagram art_des_studio
Фото: Instagram idea_home
Не теряющий популярности стиль лофт также вполне может прижиться во входной зоне, особенно если использовать отдельные элементы стиля (на фото — это кирпичная отделка и люстра).
Фото: Instagram idea_home
Стиль хай-тек, благодаря своему стремлению убрать с глаз всё лишнее, — ещё один подходящий вариант для городской квартиры. Однако многим он может показаться неуютным.
Фото: Instagram decor.kn Яркая прихожая
Если хотите сделать прихожую запоминающейся, попробуйте добавить в неё цвета. Лучше сделать это точечно, например выбрать яркие предметы мебели или аксессуары.
Интересный приём — сделать яркую входную дверь. Мы уже писали о способах декорирования межкомнатных дверей, их можно применить и ко входной.
Фото: Instagram konstantinovadesign
Фото: Instagram _shallash_
Ещё один простой способ сделать прихожую запоминающейся — оклеить её обоями с интересным рисунком. Не обязательно применять их на всех стенах, таким образом можно выделить только акцентную стену.
Фото: Instagram an_interio
Фото: Instagram zimenkovayuli
Вариант для смелых — окрасить прихожую в необычный цвет и добавить красивые детали обстановки. Учтите, что такой приём лучше применять в просторной комнате, иначе есть риск зрительно уменьшить и без того небольшую входную зону.
Фото: Instagram dom_tvoej_mechty
Фото: Instagram interiorsinsideout
Чтобы не прогадать, сделайте пробные выкрасы, подумайте, насколько уютно вам и гостям будет приходить в такое помещение. Впрочем, стены всегда можно перекрасить, так что, если хотите яркости, вперёд!