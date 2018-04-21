Сезонное хранение: наводим порядок в гардеробе прямо сейчас

Вместе с экспертами Leroy Merlin делимся простыми лайфхаками красивого и удобного хранения.

Ту обувь, которую вы носите регулярно, лучше хранить в прихожей. Для обуви лучше отдать предпочтение закрытой системе хранения, особенно если у вас есть домашние животные, которые могут ее испортить.

Удобный шкаф с выдвижными полками поможет сохранить визуальный порядок и не займет много места.

Или приклейте фото к каждой коробке, а коробки поставьте друг на друга, развернув подписанной стороной на себя. Это отличная идея для хранения сезонной обуви. Вы удивитесь, как легко будет найти потом нужную пару.

Идеальный вариант для хранения трикотажных и шерстяных вещей. Вешать их нельзя — могут деформироваться. Когда на полках места не хватает, специальная вешалка-этажерка из ткани решит проблему хранения. Дополнительный плюс: это решение очень бюджетное.

Мы привыкли к тому, что открытые стеллажи не используются для хранения одежды. Но почему? Если вы привыкли поддерживать идеальный порядок и часто вытирать пыль, открытые системы хранения станут отличным вариантом. Они хорошо подойдут для хранения вещей, которые должны быть под рукой.

Достаточно купить несколько декоративных коробок, сложить в них вещи и поставить на полку. Удобно и красиво. Хороший вариант для маленьких квартир, где на счету каждый сантиметр.

Это «спасители» порядка в вашем шкафу и помощь в оптимизации пространства. С ними на одной полке можно хранить одежду и аксессуары, не беспокоясь о том, что что-то потеряется.

Такие вкладыши удобно использовать и для хранения одежды на верхних полках шкафов — доставать их гораздо проще, чем пытаться вытащить из общей стопки нужную футболку, стоя на цыпочках.

Согласно методу Мари Кондо, специалиста по наведению порядка в доме, не важно, где вы храните вещи — в коробках или на полках. Важно, как. Сложите вещи в прямоугольник и поставьте на ребро, как книгу. Так вы сэкономите больше места. И, опять же, достать вещь будет гораздо удобнее.

Навесные полки — отличный способ найти дополнительное место для хранения аксессуаров. Чтобы интерьер не выглядел захламленным, вспомните про декоративные коробки и плетеные и джутовые корзины. Кстати, последние сейчас в моде!

Они универсальны: рейлы можно поставить в прихожей для хранения сезонной верхней одежды, разместить в гардеробной комнате или оставить в спальне, организовав маленькую открытую гардеробную. А если в вопросе гардероба вы минималист, вполне возможно, что с таким рейлом шкаф и вовсе не понадобится.

Сезонные вещи, особенно из натуральных тканей, нужно хранить правильно. Пальто из шерсти, пуховые куртки, шубы — не оставляйте их в шкафах открытыми, оденьте в чехлы. Так вы сохраните материал от пыли, грязи и моли, и вам не придется искать для вещей специальное место.

Даже самая маленькая гардеробная лучше платяного шкафа, потому что полезное пространство задействуется по-максимуму. Место для гардеробной можно найти и в малогабаритке: задействуйте нишу, спроектируйте ее самостоятельно с помощью гипсокартона, отделите угол шторой. Вариантов масса.

В гардеробной предусмотрите открытые полки, перекладины разного уровня и специальные вешалки (для брюк или шарфов). И вы больше не столкнетесь с проблемой хранения.

На обложке дизайн-проект студии LINES.