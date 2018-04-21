Герой INMYROOM: дом, в котором почти все сделали своими руками

Этот дом в деревне Тимошкино в Красногорском районе графический дизайнер Антонина и ее муж строили несколько лет — а потом еще столько же обустраивали и продолжают оформлять до сих пор. За это время кризис несколько раз вносил свои коррективы — но ребятам удалось изящно выйти из положения, задействовав собственные силы и фантазию!

Дом строили из газосиликатных блоков по готовому проекту, который предусматривал 7 комнат и 2 санузла, но немного адаптировав под себя. Например, изначально при спальне были предусмотрены 2 гардеробные, но в итоге было решено не делить пространство и объединить их в одну.

На первом этаже расположено самое просторное помещение и «сердце» дома — большая кухня-гостиная с барной стойкой. Одну небольшую комнату отвели под мини-спортзал с беговой дорожкой.

На втором — две спальни (одна из них — для родителей ребят, которые обычно приезжают на выходные), детская и кабинет. Еще одна комната на втором этаже пока пустует — скорее всего, позже там появится вторая детская.

В отделке преобладает дерево. «Мы хотели быть еще ближе к природе», — комментирует такой выбор Антонина. В спальне использовали клинкерный кирпич, который остался после отделки фасадов. В 2015 году, когда приступали к отделке, на пике популярности был стиль лофт, кирпичные стены — как раз его «наследие».

А в основном стены отданы под покраску. Для каждой комнаты выбрали свой цвет, но все оттенки прекрасно сочетаются между собой и выстраиваются в единую «картинку»: они сложные, приглушенные. Даже яркая прихожая не выбивается из цельного образа — как раз благодаря сложности цвета.

Во всех комнатах потолок отделан вагонкой из сосны и покрашен маслом. Все делали сами — бюджет поджимал, а опыта в ремонте ни у кого в семье не было, поэтому выбрали самую простую технику. По этому же принципу положили и полы на втором этаже.

После чистовой отделки владельцы дома поняли, что бюджет на остальные работы, мебель и декор катастрофически мал. Но бюджетные варианты, которые можно встретить в большинстве квартир, рассматривать не стали — ведь хотелось получить интерьер со своим характером.

«Папа и муж — на все руки мастера, — рассказывает Антонина. — Так и зародилась идея сделать все самим. Из-за этого, правда, ремонт затянулся на несколько лет, а все выходные наша семья проводила, обустраивая дом».

В итоге даже амбарные двери собирали сами из половой доски, оставшейся после отделки пола. В санузле на первом этаже раковину придумали сделать из медного таза, в котором бабушка когда-то варила варенье, а дверные ручки и другие детали — из медных труб.

С задачей хранения просторная гардеробная площадью 12 квадратов и кладовая на первом этаже справляются на «ура» и вмещают все, что нужно: в доме даже нет никаких шкафов.

Значительную часть мебели тоже делали сами — папа Антонины сконструировал для себя персональный массивный стул, который превращается в барный.

Большое зеркало в прихожей, стол в гостинной, книжный стеллаж в коридоре, кровать в спальне родителей сделали своими руками. Прикроватные лампы соорудили из старых керосинок, а круглый столик в родительской спальне — из бракованной дубовой столешницы.

А некоторая мебель — винтажная. Так, специально для кабинета и спальни родителей купили и самостоятельно отреставрировали старые комоды — один из них дополнительно покрыли краской. Кресла достались от дедушки — их тоже отреставрировали и обшили заново.

Декора в доме немного и он в основном простой, из ИКЕА , Zara Home, H&M Home — за счет этого интерьер остается легким и минималистичным.

Холл Отделка: краска, Caparol Напольное покрытие: керамогранит, «Керамин»

Гостиная Отделка: краска, Caparol Напольное покрытие: керамогранит, Lasselsberger Мебель: камин, «Мета»; диван, Kler; стулья, Tolix

Кухня

Отделка: краска, Caparol Напольное покрытие: плитка, Equipe Ceramicas Мебель: барные стулья, Tolix; табурет, ИКЕА Бытовая техника: холодильник, Liebherr; микроволновая печь, Hansa; варочная панель, Bosh; духовой шкаф, Nardi Смесители, мойка: Seaman Освещение: ИКЕА

Спальня

Отделка: краска, Caparol; клинкерный кирпич, «Магма Диабаз» Ковер: ИКЕА Текстиль: ИКЕА, Zara Home Декор: H&M Home Освещение: ИКЕА

Гардеробная:

Отделка: краска, Caparol; клинкерный кирпич, «Магма Диабаз» Мебель: системы хранения, Elfa Декор: зеркало, ИКЕА

Детская Отделка: краска, Caparol Мебель: кроватка, Angela Bella Ковер: H&M Home Текстиль: ИКЕА Декор: H&M Home

Ванная комната на 1 этаже

Смесители: Zorg Освещение: Lussole

Ванная комната на 2 этаже

Отделка: плитка, Kerama Marazzi Напольное покрытие: плитка, Kerama Marazzi Санфаянс: Roca Смесители: Bravat Освещение: ИКЕА

Кабинет: Отделка: краска, Caparol Освещение: настольная лампа, ИКЕА