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Выбираем плитку: глянцевая или матовая?
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Выбираем плитку: глянцевая или матовая? 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
Надежда Кузина рассказала о том, каких видов бывает керамическая плитка в зависимости от фактуры и чем они отличаются. А еще поделилась прикладными советами, как грамотно миксовать разные фактуры в одном интерьере.
На глянцевой, особенно темной и однотонной плитке сильнее всего заметен белый налет от воды — в зоны с непосредственным контактом с водой такую лучше не класть. Зато глянец визуально расширяет пространство и увеличивает освещенность, то есть очень хорошо подходит для тесных санузлов.
Условно зеркальную плитку тоже можно отнести к глянцевой. Она дает очень декоративный эффект, но, конечно, такую плитку лучше положить подальше от смесителя или душа и после первых восторгов никогда не трогать руками.
Еще есть плитка с натуральной золотой или серебряной фольгой — она относится к высокому ценовому сегменту. Капризная поверхность защищена особым лаком — но все же ее тоже не стоит класть в мокрых зонах и тереть жесткой губкой. А вот руками трогать можно.
Матовая плитка бывает разной. Есть та, которая имитирует необработанный камень, бетон, фактуру дерева: ее поверхность выглядит грубой, даже рельефной. А есть ровная бархатистая поверхность, по которой так и хочется провести рукой.
Во втором случае тактильный материал выглядит теплее и дружелюбнее. К тому же, по сравнению с глянцем, матовая плитка менее подвержена абразивным воздействиям. Хорошо подходит для пола — она менее скользкая. Из минусов: часто матовая плитка выглядит более тусклой, чем глянцевая, и не создает впечатления идеальной чистоты после уборки.
Для тех, кто не может определиться, какая же фактура лучше, существует полуглянец. Это так называемая лаппатированная поверхность, которая напоминает наполовину отполированный камень — как будто у камня был мелкий и однородный рельеф, верхние части которого отполировали, а нижние остались матовыми.
В итоге фактура становится неоднородной и дает интересный рассыпчатый блик. Водяные брызги на ней не видны, они сливаются с матовой частью.
Чтобы миксовать разные фактуры в одном помещении, соблюдайте несколько простых правил:
Лучше совмещать максимально разные фактуры — то есть матовую и глянцевую — не втягивая в эту игру полуглянец. Иначе есть вероятность, что глаз просто «усреднит» поверхность и разница не будет заметна.
На одной плоскости желательно использовать плитку из одной коллекции или хотя бы одного производителя. Коллекций, где производитель предлагает и глянцевую, и матовую версию одного дизайна, довольно много.
Разница фактур лучше заметна на однотонной плитке, либо плитке со слабо выраженным рисунком. Чем ярче и контрастнее изображение на плитке, тем больше будет оно отвлекать от разницы фактур.
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