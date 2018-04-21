Как правильные сценарии освещения делают вашу жизнь лучше

В современном интерьере продуманные сценарии освещения решают самые разные задачи: от создания расслабляющей обстановки до имитации атмосферы кинозала. Все их можно запрограммировать в системе «умный» дом — рассказываем подробности.

После насыщенного рабочего дня можно выключить яркую потолочную люстру, оставить только приглушенный свет от настенных бра, торшера или подсветки шкафов. Или просто уменьшить яркость общего света с помощью диммера.

В этом случае важно выделить обеденную зону (стол или барную стойку) с помощью одного или нескольких подвесных светильников. Остальное пространство при этом затеняется.

Для комфортной работы и здоровья глаз нужен яркий направленный свет. Его обеспечит настольная лампа или светильники-споты, встроенные в полку над рабочим столом.

Хотите устроить дома киносеанс? Задвиньте шторы, включите подсветку по периметру, активируйте проектор — все это можно сделать нажатием на клавишу knx-выключателя с помощью панели управления или смартфона с приложением.

Для настоящей домашней вечеринки понадобится затемнить комнату, включить дискошар и подсветку с разными режимами мигания. Фоном можно включить новинки музыкальных клипов на экране проектора.

Обращайте внимание на яркость ламп — она влияет на утомляемость и бодрость. Приглушенный свет и использование LED-подсветки помогают отдохнуть, а яркий свет над рабочим столом или в ванной утром придаст бодрости.

Используйте диммеры для изменения цвета освещения: теплые оттенки располагают к размеренным беседам, холодные помогают сконцентрироваться. Например, вместе с DALI потенционометром от JUNG можно вручную управлять до 26 светильниками с DALI-интерфейсом, уменьшая и увеличивая яркость и регулируя температуру света.

Запрограммируйте сценарии освещения на разные случаи жизни. Вы сможете в нужный момент включить их одним нажатием на кнопку. Использовать множество выключателей и диммеров при этом не нужно.