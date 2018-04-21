Освещение квартиры: как наполнить интерьер дневным светом

С 1941 года «Велюкс» помогает людям сделать свой дом лучше, впуская дневной свет и свежий воздух в тёмные мансарды. Компания осуществляет свою деятельность, следуя принципам социальной ответственности, и серия лекций, посвящённых естественному освещению, — логичное продолжение многолетней заботы компании «Велюкс» об окружающей среде.

Под лозунгом «Свет-человек-архитектура» (Light-human-arсhitecture) прошли три встречи с Сине Конгебро (Signe Kongebro), в рамках которых она рассказала, насколько важно грамотно использовать бесплатный, но вместе с тем очень ценный природный ресурс — дневной свет, а также показала лучшие проекты архитектурного бюро Хеннинга Ларсена.

Мы выделили самое важное и ценное из рассказанного. И с удовольствием делимся с вами полученными знаниями.

Сине Конгебро, архитектор, партнёр бюро Хеннинга Ларсена

Совладелец и руководитель отдела устойчивого развития всемирно известного архитектурного бюро Henning Larsen Architect. Ведёт обширную исследовательскую работу, издаёт книги, преподаёт, а также активно участвует в общественной жизни.

henninglarsen.com Сине Конгебро поделилась с аудиторией своим видением профессии архитектора, открыла ряд профессиональных секретов, рассказала много интересного о дневном свете и его огромном влиянии на нашу повседневную жизнь.

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7 интересных фактов о дневном освещении от Сине Конгебро:

Светлые фасады могут увеличить уровень дневного света в городской среде на 10—20%.

Естественное освещение напрямую влияет на биоритмы человека.

В помещениях, наполненных дневным светом, легче создать вдохновляющее и комфортное пространство.

Грамотное использование дневного света позволяет экономить электроэнергию и сокращать выбросы углекислого газа в атмосферу.

Пациенты, проходящие лечение в помещениях с большим количеством дневного света, выздоравливают быстрее.

Люди, работающие в помещении с большими окнами, менее подвержены стрессу.

Студенты, обучающиеся в помещениях с высоким уровнем дневного света, показывают на 5—14% лучше результаты и усваивают материал на 16—20% быстрее.

3 совета по рациональному использованию дневного света от Сине Конгебро

1. Необходимо комбинировать естественное и искусственное освещение. Дневной свет — это меняющаяся величина: она зависит от времени суток, времени года, погодных условий. Искусственный свет — величина постоянная. Только используя оба инструмента, можно создать благоприятный световой климат.

2. Дневной свет и пространство должны правильно сочетаться. Свет — это содержимое, а пространство — это контейнер.

3. Нужно тщательно выбирать окна. Дизайн окон напрямую влияет на здоровье человека, поскольку определяет количество и формат дневного освещения в помещении.

В ходе лекций Сигне Конгебро не только рассказала о роли света в архитектуре и интерьере, но и показала немало крупных проектов, реализованных бюро Хеннинга Ларсена, в которых правильное освещение играет ключевую роль.

Мы выбрали три самых впечатляющих примера, чтобы поделиться ими с вами. В каждом из них свет интегрирован по-своему, с разными целями и результатами.

Музей Мосгор в Дании

Один из самых потрясающих проектов архитектурного бюро Хеннинга Ларсена — Музей археологии и этнографии Мосгор в Орхусе (Дания). Именно здесь хранятся многие свидетельства древней истории Восточной Ютландии, среди которых и рунические камни, и легендарный «человек из Граубалле», пролежавший более 2000 лет в торфяном болоте.

При проектировании здания музея было важно не исказить исторической панорамы, поскольку новое место для экспозиции Мосгора было решено расположить неподалёку от прежнего. Последние десятилетия музей располагался в имении XVIII века, и его следующее здание должно было тактично вписаться в окружающую местность.

Помимо этого обязательного условия, итоговую идею проекта подсказала и гениальная в своей простоте мысль архитекторов: где ещё уместнее всего расположить археологическое достояние, как не под землёй? Хотя музей не «вкопан» в землю, а просто удачно вписан в ощутимый перепад ландшафта.

Сине Конгебро, архитектор, партнёр бюро Хеннинга Ларсена:

— Когда создавался музей, мы столкнулись с дилеммой: что делать — открытое здание или закрытое. Потому что внутренний климат в музее должен поддерживаться в очень жёстких параметрах, ведь там выставляются старинные экспонаты. И потом, там же проходят выставки, всякий раз разные… Но мы хотим, чтобы и посетители музея также чувствовали, что меняются времена года; мы хотим использовать и крышу, чтобы свет проникал в помещение…

В итоге мы решили, что здание должно быть демократичным. Выставочные помещения затемнённые, но они освещаются через отверстия в крыше. Сама форма здания помогает сокращать энергопотери. Дневной свет проникает в помещение правильным образом.

henninglarsen.com Кампус Университета Южной Дании

Университет Южной Дании проектировался как учебное заведение будущего, единая среда для общения и доступа к знаниям, свободное пространство для совместной работы студентов и преподавателей.

Кампус оснащён трансформирующейся системой солнцезащиты, которая приспосабливается к климатическим условиям и обеспечивает оптимальный уровень освещённости. Система затенения здания состоит из 1 600 треугольных створок из перфорированной стали, оснащённых датчиками, которые постоянно измеряют уровень света и тепла и регулируют «жалюзи».

Сине Конгебро, архитектор, партнёр бюро Хеннинга Ларсена:

— При работе над этим проектом использовались абсолютно все знания по проектированию сложных фасадов. Само здание треугольное. Пришлось поработать с южным фасадом, чтобы солнечные лучи не попадали внутрь напрямую, иначе освещение получается очень жёстким.

На первый взгляд кажется, что внутри помещение использовано неправильно, что это напрасная трата квадратных метров. Но для неформального общения и обмена знаниями такая атмосфера подходит как нельзя лучше.

Этот проект архитектурное бюро Хеннинга Ларсена реализовало в 1984 году. Архитекторы работали в непривычных климатических условиях, что создавало определённые сложности: в процессе продумывали использование темноты и тени, работали с освещёнными и более затемнёнными участками.

Здание выглядит снаружи очень закрытым, экстерьер весьма сдержанный. Однако внутри строение наполнено воздухом и светом, в нём имеются большие и малые помещения, просторные атриумы и уютные комнатки, фонтаны, живые растения. По замыслу авторов проекта, такое различие интерьера и экстерьера — формы и содержания — берёт истоки в традициях Ближнего Востока.

Мнение редакции:

— Мы заметили в оформлении здания Министерства иностранных дел в Саудовской Аравии три приёма, которые с успехом можно применить и в интерьере обычной городской квартиры.

1. Простота белых стен уравновешивается узорчатыми полами. Сочетание, скажем, пёстрого керамогранита и однотонного оформления стен — отличный приём, который не просто используется многими дизайнерами, но даже входит в перечень современных предпочтений.

2. Арочные проёмы вместо дверей. На представленных фото крайне мало дверей, большей частью истользуются арочные проёмы, что производит впечатление открытости, единого пространства.

3. Утончённая роскошь. Несмотря на минимальный декор и кажущуюся простоту оформления, одного взгляда на фотографии этого интерьера хватает, чтобы уловить настроение изысканности. Такой эффект достигается за счёт организации пространства (высокие потолки, просторные, наполненные светом помещения), а также благодаря золотистым акцентам и использованию в отделке дорогих материалов (мрамор, натуральное дерево).

Естественное освещение решает реальные проблемы

Показанные выше проекты — это не только свидетельства грамотной работы с дневным светом, но и яркие иллюстрации того, как с помощью естественного освещения решаются насущные проблемы. В ходе трёх встреч с Сине Конгебро, организованных компанией Velux и архитектурной школой «МАРШ», было озвучено довольно много таких примеров, мы выбрали для вас три наиболее интересных.

Бюро Henning Larsen Architect реализовало проект офисного здания с очень низким энергопотреблением в Баллерупе (Дания). Годовое потребление энергии составляет всего 47,7 кВтч/м2 с возможностью дальнейшего снижения этого показателя до 35 кВтч/м2 за счёт солнечных батарей и охлаждения грунтовыми водами.

Концепция «приспосабливающегося» дома, способного изменяться в зависимости от потребностей семьи. Этот проект за счёт рационального использования солнечной энергии позволяет сократить выбросы CO2 — от отопления и эксплуатации среднего дома площадью 170 м2 с потреблением энергии 60 кВтч/м2 — на 33 тонны в год.

Школа архитектуры в Умео (Швеция). Благодаря исследованиям на ранних стадиях проекта, удалось выяснить, что при использовании фасадов, комбинированных из стекла и древесины лиственницы, энергопотребление удастся снизить на 50% (в сравнении с исключительно стеклянными фасадами).

Сине Конгебро, архитектор, партнёр бюро Хеннинга Ларсена:

— Архитектура фундаментально представляет собой взаимодействие с человеком. Это не стены как таковые, не проект, а то, что дизайн может сделать с человеком. Без людей архитектура бесполезна. Архитектура — это «вещь» для людей.

henninglarsen.com Безусловно, все три встречи с талантливым датским архитектором Сине Конгебро оказались очень познавательны. Все присутствующие получили заряд положительной энергии и массу ценной информации из первых рук. Невозможно не отметить и ту увлечённость, ту любовь, с которыми Сине говорит о своей работе, вдохновляя окружающих смотреть на повседневную жизнь под новым углом.

5 вдохновляющих высказываний Сине Конгебро о её работе

Дневной свет — как нежное прикосновение.

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Дневной свет — бесплатный ресурс. Он окружает нас, и если мы будем правильно с ним обращаться, мы получим материал, которым можно управлять.

Архитектура влияет на общество так же, как и общество влияет на архитектуру.

Мы пытаемся нашими идеями улучшать качество повседневной жизни и бросать вызов будущему.

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