Что делать с низкими потолками: 10 ценных советов

Когда мы сталкиваемся с проблемой низких потолков, кажется, что выхода нет и нам так и придётся жить под этим неприятным «давлением». Но не всё так печально, ведь есть масса способов решить подобную проблему, главное — правильно подобрать для себя наиболее оптимальный. Поэтому мы представляем вам на выбор десять советов, как визуально приподнять потолок.

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1. Делайте стены темнее

Но как же так? Все говорят, что зрительно увеличить пространство помогают светлые тона. И это так, но в нашей ситуации верх комнаты в любом случае должен быть светлее, чем стены. Или же и стены, и потолок могут быть одного цвета, например, белого или светло-голубого. Это позволит стереть границы в пространстве, и потолок покажется выше.

Наше мнение:

— Особенно хорошо способствуют расширению пространства белоснежные оттенки. Поэтому если ваши потолки низкие, то использовать краску подобных цветов — превосходное решение. Однако если вы не очень любите белый, советуем предпочесть тёплым оттенкам холодные. Ведь поверхности в холодной цветовой гамме визуально отдаляются, словно всем своим видом отодвигаясь от нас, а значит, увеличивают помещение, чего мы и добиваемся. Особенно удачен для такого решения голубой цвет, который у многих ассоциируется с чистым небом, уходящим далеко вверх.

2. Избегайте выступающих конструкций

Вместо больших люстр лучшим выбором станут аккуратные встроенные светильники. Также откажитесь от потолочных вентиляторов и всякого рода лепнины, особенно в центре потолка. Но чтобы создать несколько уровней, можно прибегнуть к гипсокартоновым конструкциям, которые обрамляют комнату по периметру и расположены выше в центре. При таком декоре создастся эффект «купола», что визуально заставит потолок казаться выше.

3. Подчёркивайте вертикальные линии

Подбирайте шторы и обои с вертикальным узором, это даст вам желаемый результат. И всячески избегайте горизонтальных линий, которые делят комнату таким образом. Причём стоит отказаться не только от обоев с горизонтальным рисунком, но также и от другого подобного настенного декора.

Наше мнение:

— Используйте технику омбре, создающую незаметный переход оттенков от светлых к более тёмным. Подобный способ просто неоценим в комнатах с невысокими потолками, ведь верхняя часть стены, будучи светлой, зрительно сольётся с потолком, а это, в свою очередь, сделает его приподнятым.

4. Подбирайте максимально длинные шторы

Если есть возможность, то карниз, на который крепятся шторы, можно спрятать в нише, либо повесить прямо под потолок, а сами шторы при этом должны достигать пола и даже укладываться на него притягательными складками. Что касается материала, то здесь лучше всего подойдут светлые струящиеся ткани, ведь своей лёгкостью они не будут перегружать помещение.

5. Придерживайтесь минимализма

Простой, но незаменимый совет: придерживаться порядка и не допускать нагромождения предметов. Аксессуары, сувениры, различные мелочи и особенно одежда — всё это должно быть на своём месте в шкафах и ящичках. А для декора помещения оставьте лишь самое необходимое, лишь то, что действительно его украсит.

6. Выбирайте правильную высоту для настенного декора

Чтобы настенный декор помог вам зрительно увеличить высоту комнаты, необходимо, чтобы он был большим по размеру и имел вертикальную форму. А вешать такие фотографии или картины надо выше уровня глаз, чтобы взгляд стремился вверх.

7. Отдавайте предпочтение невысокой мебели

Чем более громоздкой и высокой будет мебель, тем меньше по размеру покажется помещение, где она установлена. Поэтому для пространств с низким потолком лучше применять низкие кресла, диваны, кровати, а также другие негабаритные предметы.

8. Используйте отражающие покрытия

Они прекрасно отражают свет, а это приводит к иллюзии увеличения комнаты. В случае с потолком вместо матовой краски можно отдать предпочтение глянцевой или установить натяжные потолки. Это поможет дублировать не только свет, но частично и предметы, что сделает комнату зрительно ещё выше.

9. Подбирайте светильники, освещающие потолок

Для зрительного вытягивания помещения вверх лучше всего подходят светильники, которые освещают непосредственно потолок. Это могут быть как люстры, так и бра, и другие лампы, но все они должны светить не вниз, а только вверх.

10. Не забывайте про зеркала

Пожалуй, это классический способ визуального расширения пространства, используемый уже не один век. Большие зеркала, как настенные, так и напольные, будут отражать стены и потолок комнаты, а это, в свою очередь, создаст иллюзию высокого и просторного помещения.

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