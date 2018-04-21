Аксессуары для дома: 10 предметов, которые создают уют

Свечи

Фото: shutterstock.com Свечи бывают разными — из соевого воска и парафина, с натуральными и супернасыщенными ароматами. Загляните в несколько магазинов, чтобы найти тот самый «морской бриз» или ту самую «цветущую сирень». Для весны и лета идеальны цитрусовые и ягодные мотивы, ароматы морской соли, шалфея и свежей травы.

Свеча Sea Salt & Sage — 600 рублей.

Свеча Citrus — 399 рублей.

Кристаллы

Фото: shutterstock.com Кто-то верит в целительные свойства кристаллов, кто-то «чистит» ими пространство, а кому-то просто нравится сверкание граней этих природных камней. Мы думаем, что кристаллы отлично дополнят любое пространство. Друзы аметиста глубокого фиолетового цвета можно разместить в гостиной, солнечный цитрин — на кухне, а кристаллы горного хрусталя — в спальне. Благодаря необычной фактуре из кристаллов можно собрать прекрасную композицию.

Друза аметиста — от 950 рублей

Связка из необработанного кристалла витрина и палочек пало санто — 2 100 рублей

Кристалл горного хрусталя — 1 000 рублей.

Винтажная карта мира

Фото: shutterstock.com Чтобы пробудить в себе дух путешественника и исследователя, достаточно перечитать Жюля Верна и взглянуть на винтажную карту мира. Такая карта идеально впишется в интерьер комнаты настоящего любителя приключений. Отмечайте флажками города, которые планируете посетить, или прямо сверху чертите маршрут кругосветки.

Винтажная карта мира — 2 900 рублей

Фото: shutterstock.com В мягком пуфе-мешке приятно расслабиться, почитать книгу и просто поваляться. Пуф повторяет контуры тела, поэтому покидать его точно не захочется. А красивый дизайн украсит любой интерьер и сделает комнату уютнее.

Пуф — 4 620 рублей.

Эмалированная посуда

Фото: shutterstock.com Эмалированная посуда создана для красивых фуд-фотографий и неспешных обедов в кругу семьи. Новую жизнь такая посуда обрела благодаря популярности slow living — концепции медленного образа жизни. Его приверженцы выбирают максимально простой дизайн и стараются жить осознанно, смакуя каждое мгновение.

Тарелка эмалированная — 580 рублей.

Белый эмалированный кофейник — 2 670 рублей.

Фото: shutterstock.com Свежие цветы создают уют и наполняют дом ароматами лета. У вас обязательно должна быть ваза, в которую захочется ставить цветы каждый день.

Ваза из керамики со структурным узором — 899 рублей.

Большая керамическая ваза — 1 499 рублей.

Проигрыватель для виниловых пластинок

Фото: shutterstock.com Виниловые пластинки — это ожившая мелодия, которую нельзя сравнить с музыкой из смартфонов и компьютеров. Неспешно крутящиеся пластинки придадут особый колорит домашней вечеринке или встрече с друзьями.

Проигрыватель пластинок — 9 080 рублей.

Тостер

Фото: shutterstock.com Если хрустящий тост с вареньем и любимым сыром — синоним отличного утра, то красивый и стильный тостер — его неотъемлемый компонент.

Тостер SMEG — 12 190 рублей.

Светильник

Фото: shutterstock.com Светильник создаёт особое настроение и отлично вписывается в любой интерьер — так и хочется достать томик Ахматовой и читать стихи до поздней ночи.

Торшер — 2 999 рублей.

Светильник — 1 999 рублей.

Фото: shutterstock.com Вам понадобятся несколько пледов: одним вы будете укрываться в холодные дни, вторым застилать постель, а третьим делиться с тем, кто вам дорог. Пледы пастельных тонов создадут романтичную весеннюю атмосферу. На лето же подойдут тонкие пледы ярких цветов из хлопка и других натуральных материалов.

Плед — 2 499 рублей.

Плед — 399 рублей. Статьи по теме Как превратить обычную квартиру в квартиру мечты: 10 советов от популярного блогера Лины Кузнецовой Как сделать ароматное саше дома Как сделать ароматные бомбочки для ванны своими руками Как начать озеленять квартиру (и не погубить в процессе ни одного цветка)

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