Какой построить дом: одноэтажный или двухэтажный

Во всём мире существуют и одноэтажные, и двухэтажные загородные дома. В некоторых регионах одноэтажные ценятся меньше, чем двухэтажные. Но такая ситуация существует далеко не везде. В Голливуде, например, одноэтажные виллы вовсе не считаются бюджетным жильём, а скорее являются аутентичным стилем голливудских холмов.

Одноэтажные дома, как и двухэтажные, имеют свои плюсы и минусы, и часто бывает сложно понять, какой вариант вам подойдёт лучше. Особенно если семья не очень большая и вам точно не нужен просторный дом. Что же нельзя упускать из виду при выборе этажности дома?

Марина Бочарова, архитектор:

— Именно двухэтажные дома выглядят для нас более традиционными и уютными. Для таких стилей, как шале, кантри, рустик и других с похожей атмосферой, именно двухэтажный объём конструкции подходит лучше всего.

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Лестница на второй этаж занимает полезную площадь и удорожает строительство

Это правда. В среднем лестница занимает 18 квадратных метров площади, в зависимости от конкретного проекта. Красивая дизайнерская лестница в современном стиле стоит от 400 тысяч до 1-2 млн рублей, если мы говорим о классическом стиле. Но ведь эти деньги можно использовать для строительства бассейна, к примеру.

При одинаковом метраже одноэтажный дом имеет большую стоимость фундамента

Рассмотрим пример: двухэтажный дом площадью 300 квадратных метров и одноэтажный дом той же площади. Стоимость заливки фундамента для первого будет в два раза меньше, чем для второго, просто из-за разницы в площади первого этажа. Это актуально, если вы экономите каждые 100 тысяч рублей, в противном случае это несущественно.

Мансардный дом смотрится красиво при любой квадратуре

Важно учитывать, что двухэтажный дом смотрится красиво и при площади 80 квадратных метров (где каждый этаж — всего лишь 40 квадратов), и при площади 400 квадратных метров. Мансардный дом всегда имеет традиционный и аккуратный облик.

При этом одноэтажный дом отлично смотрится в пределах 120 метров, если построен в таких стилях, как английский, американский или современный. А при площади более 120 метров вам нужен особенный дизайнерский подход, например вариант в стиле минимализм.

Марина Бочарова, архитектор:

— В Подмосковье очень популярны и обычные трехэтажные дома, и с мансардами. Здесь можно более рационально использовать площадь застройки, оставляя много места для сада и прогулочной зоны.

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Передвижения по лестнице занимают время и силы

Если в вашей семье есть представители старшего поколения, нужно понимать, что хождение вверх и вниз по лестнице отнимает их драгоценные силы. И даже большинству людей среднего возраста более четырёх подъёмов по лестнице в день не очень понравятся, а совершать их нужно гораздо больше, даже если вы проводите полдня на работе. Иногда проблему решают так: отдают старшим родственникам спальню на первом этаже.

Лестница может быть опасна для детей до 10 лет Если в вашей семье есть дети, лестница может представлять для них некоторую угрозу. Чтобы свести её к минимуму, родители покупают маленькие декоративные калитки для лестницы и устанавливают их перед ступеньками.

Какой дом построить: одноэтажный или двухэтажный

Что нужно учитывать при выборе этажности дома:

одноэтажные дома обходятся дешевле, но смотрятся хуже, зато бывают более удобными для членов семьи старше 60 лет;

двухэтажные дома выглядят традиционно, по-семейному, старшим членам семьи можно просто отдать комнату на первом этаже, а для лестницы сделать красивую калитку.

Марина Бочарова, архитектор:

— Одноэтажный дом — тренд в строительстве частных домов в стиле минимализм. Но процент таких проектов в Подмосковье очень мал. В основном клиенты выбирают дома двухэтажные и традиционные: в английском, классическом и неоклассическом стилях.

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По многим показателям побеждает двухэтажный формат дома, но всё зависит от потребностей конкретной семьи и ваших предпочтений в дизайне.

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