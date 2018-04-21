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Что такое меандр?
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Что такое меандр? 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: Я Покупаю
Меандр — геометрический узор в виде бесконечной линии, изгибающейся под прямыми углами. Орнамент может содержать две или три линии, которые образуют характерный узор. Есть усложненные меандры, когда между линиями добавляются дополнительные декоративные элементы: прямоугольники или квадраты.
Первоначально меандр служил для украшения архитектурных объектов и предметов быта, затем им стали украшать одежду и украшения. По основной версии, рисунок получил свое название в честь извилистой реки Меандр (ныне Большой Мендерес в Малой Азии). По другой версии, меандр — это изображение капкана на животных, из которого невозможно выбраться. Такие делали греческие охотники. В Древней Греции рисунок вечного лабиринта служил защитой от злых духов.
Сегодня этот геометрический рисунок считается классикой и пользуется популярностью в современном интерьере, им украшают текстиль, посуду и мебель.
В индустрии моды меандр популярен, например, у бренда Versace — он является ключевым элементом на одежде и аксессуарах: шарфиках, сумках, часах, браслетах, кольцах и даже на упаковках духов. Логотип марки — голову медузы Горгоны в меандровом орнаменте — придумал сам Джанни Версаче еще в 1978 году.
Versace
Versace
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