Что такое меандр?

Меандр — геометрический узор в виде бесконечной линии, изгибающейся под прямыми углами. Орнамент может содержать две или три линии, которые образуют характерный узор. Есть усложненные меандры, когда между линиями добавляются дополнительные декоративные элементы: прямоугольники или квадраты.

Первоначально меандр служил для украшения архитектурных объектов и предметов быта, затем им стали украшать одежду и украшения. По основной версии, рисунок получил свое название в честь извилистой реки Меандр (ныне Большой Мендерес в Малой Азии). По другой версии, меандр — это изображение капкана на животных, из которого невозможно выбраться. Такие делали греческие охотники. В Древней Греции рисунок вечного лабиринта служил защитой от злых духов.

Сегодня этот геометрический рисунок считается классикой и пользуется популярностью в современном интерьере, им украшают текстиль, посуду и мебель.

В индустрии моды меандр популярен, например, у бренда Versace — он является ключевым элементом на одежде и аксессуарах: шарфиках, сумках, часах, браслетах, кольцах и даже на упаковках духов. Логотип марки — голову медузы Горгоны в меандровом орнаменте — придумал сам Джанни Версаче еще в 1978 году.

Versace

Versace

Читайте, какие украшения сегодня самые модные:

Главные тренды в аксессуарах весны 2018

Модные браслеты весны-лета 2018: от кожи до металла

Как подобрать серьги под цвет глаз: самые красивые сочетания