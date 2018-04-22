Вагонка, кирпич и стекло в отделке: трешка на Шереметьевской

В интерьере квартиры отразили характер обеих владелиц — женщины и ее дочери-подростка. Любовь к путешествиям отметили картой на стене гостиной. Юность и романтичность девушки определили выбор стиля прованс. А строгость и целеустремленность мамы отразилась на подборе материалов для проекта — кирпича, вагонки и ковки.

Мама и дочка жили в квартире в панельке серии КОПЭ с нетипичной планировкой — в центре располагался круг, от которого во все комнаты расходились комнаты. Дизайнер Даша Ухлинова восстановила геометрию всех комнат. Для этого напротив входа в квартиру она возвела стену с двумя потайными дверьми, которые ведут в спальню и детскую.

Если задачи перепланировки были очевидны, то с оформлением интерьера все оказалось сложнее. Владелице квартиры нравится стиль лофт, но жить в нем предстояло двум женщинам.

«Было важно подчеркнуть женственность интерьера, но при этом не перегружать его деталями и не уйти в слишком мягкий образ, — делится автор проекта. — Поэтому, с одной стороны, появился кирпич, металлические светильники, жесткие формы мебели в стиле 60-х, а с другой — деревянные рейки, нежные изгибы кресла, мягкость ковра».

«Заказчица хотела использовать в отделке добротные материалы, которые прослужат долго, и со временем будут выглядеть только лучше. И я ее в этом полностью поддержала, — рассказывает Даша Ухлинова. — Основные материалы натуральные: дерево, пробка, вагонка, шерсть, хлопок, металл и даже каменные светильники. Клинкерная плитка — и та сделана вручную».

Кровать стояла прямо напротив входа в спальню, поэтому ее решили сделать более приватной и отделить стеклянной перегородкой. Такая же должна была появиться в гостиной при входе на кухню, но там ее заменили плотной шторой.

Стену за изголовьем и потолок над кроватью оформили досками. Их собирались красить вручную на месте, но вовремя нашли техномассив с нужным рисунком.

Изначально в девичьей спальне хотели устроить гардеробную, но в целях экономии пространства ее заменили вместительным угловым шкафом. Высокие шкафы под потолок с жалюзийными дверьми установили в спальне и длинном узком коридоре. Их сделали на заказ по эскизам автора проекта.

Дизайнер подобрала сложное колористическое решение. Синий и индиго соседствуют с теплым желтым на оконных откосах и пестрым текстилем.

«Чтобы найти нужный оттенок красного для стены с кладкой на кухне, мы купили 5 разных, более-менее подходящих по цвету пробников краски и на месте выкрашивали кирпичики. И именно пятый цвет, который я схватила, уже буквально выбегая из салона, подошел идеально!» — раскрыла секрет дизайнер.

Мебель и декор для проекта миксовали. Например, металлическую кровать, синий стеллаж в гостиной и часть мебели в детской приобрели в ИКЕА . Корпусную мебель делали на заказ по эскизам автора проекта. А диван в гостиной — российского производства, бренда VysotkaHome.

Необычным предметом декора в гостиной стала геометрическая карта мира, которая «маскирует» стену с двумя потайными дверьми. Ее нарисовала художница студии Вика Стеняева.

Холл Отделка: краска, Little Greene Напольное покрытие: инженерная доска, Esse; керамогранит, Mistral Azzuro Мебель: шкафы и комод-обувница — на заказ; вешалка из спила дерева — PROwood; зеркало, ИКЕА Декор: Living Освещение: King David

Гостиная Отделка: краска, Little Greene; двери скрытого монтажа, Union Напольное покрытие: инженерная доска, Esse Мебель: диван, VysotkaHome; кресло, Dantone Home; стеллаж, металлическое основание и деревянные полки — на заказ по чертежам дизайнера; стеллаж, ИКЕА Ковер: Le Kovёr, Пакистан Текстиль: текстильный дизайнер студии интерьеров Dasha Ukhlinova Studio Есения Семипядная Декор: салон Living; BoConcept; Liberty Home; карта мира нарисована художником студии интерьеров Dasha Ukhlinova Studio Викой Стеняевой; картина, художник Никита Павлов , галерея «Арт Гнездо» Освещение: King David; настольная лампа, Luis Collection, Великобритания

Спальня Отделка: краска, Little Greene; техномассив на потолке и за изголовьем кровати, CorkStyle; лепной декор, завод гипсовой лепнины «Дикарт»; стеклянная перегородка, Draft Glass Напольное покрытие: инженерная доска, Esse Мебель: кровать, ИКЕА; шкафы, рабочий стол и стеллаж — на заказ по чертежам дизайнера Текстиль: текстильный дизайнер студии интерьеров Dasha Ukhlinova Studio Есения Семипядная Декор: Living; картина, Игорь Сапунков, галерея «Арт Гнездо» Освещение: ИКЕА; King David

Детская Отделка: краска, Little Greene; обои, Casadeco Rendez Vous; лепной декор, завод гипсовой лепнины «Дикарт»; каминный портал, Orac Decor Напольное покрытие: инженерная доска, Esse Мебель: ИКЕА; пуф, на заказ; стеллаж, на заказ по чертежам дизайнера; кресло, Dantone Home Ковер: Le Kovёr, Пакистан Текстиль: текстильный дизайнер студии интерьеров Dasha Ukhlinova Studio Есения Семипядная Декор: салон Living; BoConcept; Liberty Home Освещение: ИКЕА; King David; бра с птичками красили на объекте белой краской

Кухня Отделка: клинкер окрашен краской Argile, Manders; краска, Little Greene Мебель: фасады для кухни, на заказ по чертежам дизайнера Гарнитур: собственность владельцев Текстиль: текстильный дизайнер студии интерьеров Dasha Ukhlinova Studio Есения Семипядная Освещение: King David

Лоджия Отделка: краска, Little Greene Мебель: ИКЕА Текстиль: текстильный дизайнер студии интерьеров Dasha Ukhlinova Studio Есения