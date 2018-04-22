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Международный Центр эстетики AkzoNobel назвал главный цвет 2018 года
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Международный Центр эстетики AkzoNobel назвал главный цвет 2018 года 

Inmyroom 47 минут назад
Фото: Inmyroom
Эксперты голландского Международного Центра эстетики AkzoNobel, провели анализ исследований в области социума, экономики, колористики и дизайна, и выбрали главный цвет 2018 года. Им стал дымчато-розовый, или «Древесная аллюзия», — мягкий приглушенный цвет, который передает тепло натуральной древесины.
По мнению экспертов, этот цвет не только в точности отражает тревожное настроение повседневности, но и помогает обрести гармонию и восстановить силы. «Выбор Цвета года формируется на основе глубинного понимания сути мира вокруг нас», — говорит Хелен Ван Гент, креативный AkzoNobel.
Психологи оценивают дымчато-розовый как сложный, приглушенный цвет, который дарит ощущение безмятежного покоя. «Такой цвет подойдет людям, испытывающим повышенную тревожность, а также людям с отсутствием эмпатии и эгоизма, — добавляет психолог Анна Сухова. — С точки зрения психологии дымчато-розовый подойдет для спальни, гостиной и детской. Использование такого цвета возможно в ванной в сочетании с яркими и насыщенными оттенками — например, марсала».
В дополнение к «Древесной аллюзии» эксперты AkzoNobel также разработали четыре цветовых коллекции: «Гостеприимный дом», «Открытый дом», «Уютный дом» и «Счастливый дом». Каждая коллекция — это уникальная цветовая палитра, которая отражает идею интерьера. Таким образом, с помощью цвета можно создавать обстановку, максимально соответствующую психотипам и настроению.
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