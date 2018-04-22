Мифы об опасностях домашней техники — справедливые и не очень

Sobesednik.ru решил разобрать несколько популярных мнений об электроприборах — что правда, а чего мы боимся напрасно.

Вокруг нас множество различных приборов — они делают быт удобнее. Но правильно ли организовано такое соседство? Когда они становятся помощниками, а когда портят жизнь и здоровье?

Телефон у кровати лучше не заряжать?

На самом деле: это верно.

В старых квартирах розетки, как правило, расположены в изголовье кровати. Это делалось для удобства, о возможных последствиях не думали, потому на магнитное излучение раньше никто не обращал внимания — оно даже не нормировалось. Сейчас, по словам эколога Светланы Новичковой, известно, что оно может быть причиной головных болей, утомляемости, нарушений в работе сердечно-сосудистой системы. Эксперт советует не использовать розетку у изголовья хотя бы тогда, когда спите: не включать туда электронные часы, не оставлять на ночь зарядки сотовых телефонов. Все это лучше держать на расстоянии минимум 50 см от кровати. А по-хорошему в спальне, кроме будильника, вообще не стоит держать никаких электроприборов. И кстати, не создавать там замысловатую систему освещения — опять же из-за паутины электропроводки. Чем проще в этой комнате все будет устроено, тем лучше.

Плохо, когда за стеной стоит холодильник?

На самом деле: тоже правда.

Планируя расстановку мебели и приборов в комнатах, учитывайте фактор соседства. Например, не ставьте в кухне холодильник вплотную к стене, за которой стоит кровать. Лучше к этой стене поставить обеденный стол и обойтись без электроприборов. Или отодвиньте их от стены не меньше чем на метр.

Самый опасный прибор в доме — компьютер?

На самом деле: это не так.

Компьютеры и телевизоры, которые мы по старинке считаем самыми опасными в этом смысле приборами, в действительности — довольно безобидные агрегаты. По крайней мере современные модели, которые проходят очень жесткий контроль и нормируются по массе показателей.

Пластиковые окна «фонят»?

На самом деле: не исключено.

Нередко после замены в квартире старых оконных профилей из дерева на пластиковые люди начинают жаловаться на слезящиеся глаза, першение в горле и ОРЗ-подобные симптомы. Особенно во время пребывания на кухне. Причина может быть как в стироле — химическом веществе, которое выделяет пластик, особенно в условиях повышенной температуры, — так и в большой концентрации в кухонном воздухе продуктов горения, которые накапливаются из-за недостатка естественного проветривания. Этим грешат не все окна, однако в случае с самыми бюджетными такая проблема возможна. В кухне совсем нелишней будет хорошая вытяжка, которую, кстати, нужно не только включать в процессе готовки и при приготовлении особо ароматных блюд, но и держать работающей еще некоторое время после.

В доме должно быть влажно?

На самом деле: не совсем так.

В доме должно быть комфортно, а это зависит от многих факторов. Конечно, 10–15 процентов влажности в старой квартире с чугунными батареями — нездоровая обстановка, и все живущие в ней это чувствуют. Но и влажность в 70–80 процентов для городского жилья тоже не на пользу. Если в первом случае повышается риск ОРЗ и кожных проблем (например обострение атопического дерматита), то высокая влажность в доме — это почва для размножения плесени и других грибков, а также пылевых клещей, а значит, и риск аллергических реакций. Так что далеко не везде нужен увлажнитель. Оптимальная влажность в жилом помещении — 40–45 процентов.

Клубки п­роводов — это вредно?

На самом деле: не без того.

Если провода скручены в клубок, электромагнитное излучение в этом случае возрастает. Такой же эффект у тройников, в которые включено сразу несколько электроприборов. Реакцией на такое соседство может быть головная боль, слабость, сонливость. Что тут можно сделать? Выключайте приборы, которыми не пользуетесь. И не скручивайте в кольца провода работающей электроники.

Как выбрать увлажнитель?

— Пар или капельки? Есть увлажнители-распылители (они разбивают капли воды и распыляют ее в виде аэрозоля) и те, что нагнетают пар. Распыление более комфортно для квартир, детских комнат, но важно, какая вода используется: все, что она содержит, будет попадать в воздух. В случае с паровыми состав воды не имеет значения, но пар они подают горячий — для квартиры такой мало подходит. Функция ионизации в увлажнителе не особенно нужна. Дает ли прибор ионизацию на самом деле, проверить невозможно — ее не оценишь ни по вкусу, ни по запаху. Кроме того, в процессе в нашем загрязненном воздухе могут образовываться самые разные соединения, в том числе и токсичные. Есть увлажнители, совмещенные с функцией мойки воздуха — моют они его от пыли, запахов, дыма и пр.

— Автомат или пока не кончится вода? Хорошо, если есть функция самоотключения. Есть увлажнители, которые будут работать, пока не израсходуют всю воду, а есть такие, что отключаются, обеспечив нужную влажность. Вторые зачастую удобнее: агрегат сам определяет, можно отдохнуть или пора снова повышать влажность. Иначе ее придется контролировать самостоятельно, чтобы не нагнать лишнего.

Кстати

В доме может быть еще один источник повышенного электромагнитного излучения, о котором многие даже не думают. Это распределительный щиток. Неправильно, если его задняя часть направлена в жилую комнату. Правильно — если в холл или санузел.