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Дрон сделал редкие кадры «самой прекрасной части» Великой Китайской стены
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Дрон сделал редкие кадры «самой прекрасной части» Великой Китайской стены 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
На видео запечатлели «дикую» часть стены, которая недоступна для посещения.
Новостное агентство Xinhua опубликовало видео, на котором запечатлена «дикая» часть Великой Китайской стены. Под «дикой» подразумевается, что эта часть стены не была отреставрирована, поясняет агентство.
На редких кадрах видны те участки постройки, которые не могут посетить ни туристы, ни местные жители, располагающиеся в местности Ляонин. В Китае эту часть назвали «наиболее прекрасным участком дикой Великой стены».
Протяженность участка составляет более 1700 метров.
Стена была воздвигнута в пятом веке и позднее, спустя 700 лет, перестроена.
Великая Китайская стена является древнейшим памятником архитектуры. Полная ее длина со всеми ответвлениями составляет 21 196 километров.
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