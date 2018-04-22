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Юные дизайнеры сразятся на Дельфийских Играх в Приморье в рамках номинации «Дизайн одежды»
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Юные дизайнеры сразятся на Дельфийских Играх в Приморье в рамках номинации «Дизайн одежды» 

Primpress 35 минут назад
Фото: Primpress
Участники XVII Дельфийских Игр в Приморье в рамках номинации «Дизайн одежды» шьют одежду по теме «Прогулка по приморскому заливу». Подробнее об этом рассказала куратор номинации Ольга Панюшкина, сообщает PRIMPRESS
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