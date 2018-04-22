Юные дизайнеры сразятся на Дельфийских Играх в Приморье в рамках номинации «Дизайн одежды»

Участники XVII Дельфийских Игр в Приморье в рамках номинации «Дизайн одежды» шьют одежду по теме «Прогулка по приморскому заливу». Подробнее об этом рассказала куратор номинации Ольга Панюшкина, сообщает PRIMPRESS