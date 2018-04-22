Как обустроить уголок на кухне: 16 идей и подробная инструкция

О кухонных уголках мы наслышаны. В своё время Г-образный крохотный диванчик на кухне был чуть ли не главной интерьерной мечтой каждой второй хозяйки. Ведь с появлением этого предмета мебели можно было отказаться от половины табуретов, попрощаться с громоздкими, неудобными стульями и наконец-то разместиться всем семейством на кухне.

Сегодня кухонные уголки не потеряли популярности, однако всё чаще вызывают сомнения — а стоит ли? Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос. Начнём с главного — взвешивания за и против.

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Плюсы

1. С появлением кухонного уголка мест для сидения на кухне прибавится как минимум вдвое. Не забывайте, что вместе с диваном всё так же можно использовать табуреты и стулья. А значит, отныне прямо на кухне можно трапезничать не только всей семьёй, но и в небольшой компании друзей.

2. В последнее время понятие «кухонного уголка» расширилось до набора из нескольких диванчиков, которые в зависимости от ситуации можно разместить в любой последовательности — перпендикулярно и параллельно друг другу, вдоль длинного стола или даже вокруг нескольких столов.

3. Подобного рода диванчики в большинстве случаев оснащены дополнительной системой хранения. Едва ли есть необходимость объяснять, что такое дефицит свободного места на кухне.

4. От того, насколько тщательно вы подойдёте к выбору модели кухонного уголка, зависит возможность появления в вашем доме дополнительного спального места. Да, «уголки» могут и такое. А ещё за мягкий, удобный диванчик с глубокой посадкой будет особенно благодарно старшее поколение. Бабушки уж очень любят посидеть на кухне за чашкой чая.

5. Три рядом стоящих стула примерно соответствуют габаритам четырёхместного кухонного диванчика. Экономия места очевидна.

Минусы

1. Подобрать «уголок», соответствующий стилю уже сложившегося интерьера, может оказаться не такой простой задачей. Вполне возможно, вам придётся обратиться за помощью в мебельную мастерскую.

2. Сидеть в центре дивана в окружении друзей и родственников — это, конечно, радостно, но внезапный срочный телефонный звонок может омрачить ситуацию. Вы когда-нибудь пробовали выйти из середины ряда прямо посреди киносеанса?

3. Любителям эклектики вряд ли придётся по вкусу столь крупная форма, которую невозможно модифицировать. Те же кухонные стулья можно подобрать в самых различных стилях. А вот диванчики чаще всего довольно однообразны и массивны.

Как выбрать и куда ставить

Для начала стоит определиться со вторым пунктом — выбором места размещения. Собираетесь ли вы с помощью уголка разделить зону кухни и гостиной или, наоборот, спрятать столовую зону в углу напротив окна. Быть может, вы планируете постоянно перемещать обеденный стол и в зависимости от ситуации соединять его с барной стойкой, кухонным островом. Лишь чётко ответив себе на этот вопрос, можно приступать к выбору модели.

Комплектация кухонного уголка

Современные уголки выпускаются в различных форматах. Какие-то поставляются в виде углового дивана с табуретами и столом, другие представляют собой два небольших одинаковых диванчика, третьи напоминают узкие скамейки с подушками. Выбор комплектации зависит от вашей личной ситуации. Однако по опыту можно заметить, что столы в комплектах редко бывают качественными и долговечными. А если вы всё же решитесь на стулья, подыщите их в соответствующем отделе, где наверняка есть модели, подходящие вам не только по стилю, но и по габаритам.

Декорирование

Желание всё украшать и доводить до совершенства вполне естественно, а в некоторых случаях так и вовсе необходимо. К примеру, если вам всё-таки не удалось подыскать «тот самый уголок», который идеально вписался бы в окружение, исправить ситуацию можно при помощи подушек, смены обивки или дополнительной текстильной драпировки. Светильники тоже способны сыграть свою роль, особенно если кухня используется не только для приёма пищи, но и для чтения, выполнения домашних заданий младшим поколением или научной деятельности старшего. В любом случае, если подойти к выбору кухонного уголка с должным вниманием, ваша кухня способна превратиться в любимое место в доме.

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