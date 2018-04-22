Больше романтики: новая коллекция одежды от Monki

Бренд одежды Monki представил воздушную и легкую коллекцию одежды для мечтательных любительниц пастельных тонов. Если вам надоели скучные классические платья, то в предлетней коллекции вы найдете много интересного.

Цветочные узоры и яркие тона — вот что нужно в этом сезоне. Ищешь классный наряд на весеннюю свадьбу или что-нибудь милое на выпускной? В этой кокетливой коллекции ты найдешь то, что нужно. Найдутся и платья в пол, и струящиеся брюки, и шелковистые комбинезоны.

Не говоря уже о разнообразных туфлях и аксессуарах для летних вечеринок. Давай забудем повседневность.