Записки дизайнера: 5 ванных комнат в стиле ар-деко 

Конечно, если быть принципиальными, то это вовсе не ар-деко, формы слишком броские. Но если исходить из основных принципов ар-деко — геометрические формы, чуть увеличенная в масштабах мебель и дорогие материалы, которые настолько красивы, что нуждаются в дополнительном декоре, — тогда перед нами интерьеры и предметы именно этого невероятно роскошного стиля.
Производит эту красоту Maisonvalentina — новое имя в списке люксовых брендов.
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