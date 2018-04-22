Ещё
Записки дизайнера: 5 ванных комнат в стиле ар-деко
Далее:
Читайте также:
Ещё

Записки дизайнера: 5 ванных комнат в стиле ар-деко 

Roomble.com 2 часа назад
Фото: Roomble.com
Конечно, если быть принципиальными, то это вовсе не ар-деко, формы слишком броские. Но если исходить из основных принципов ар-деко — геометрические формы, чуть увеличенная в масштабах мебель и дорогие материалы, которые настолько красивы, что нуждаются в дополнительном декоре, — тогда перед нами интерьеры и предметы именно этого невероятно роскошного стиля.
Производит эту красоту Maisonvalentina — новое имя в списке люксовых брендов.
Статьи по теме Как живут архитекторы: квартира для дружной семьи в Палашевском переулке Стиль и уют дома: тайные приёмы американских декораторов
Читайте также:
В самом престижном районе Москвы появится целый квартал клубных домов
IKEA объединяется с Apple для приложения виртуальной реальности
Вечная классика: чёрно-белая посуда, которая подходит всем
Roomble.com: последние новости
10 популярных планировок для загородного дома Круглая дача, о которой мечтал бы каждый Как обустроить хранение за кроватью: 15 идей и советы дизайнеров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских полностью разделась для фото76
Зачем женщинам нужен секс без оргазма11
Девушку обзывали далматинцем, но она это пережила43
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь9
Квитко озадачила фанатов своим бюстом157
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:15
Кардашьян удивила поклонников шерстяными трусами
Звёзды
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение