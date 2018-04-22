Записки дизайнера: 5 ванных комнат в стиле ар-деко

Конечно, если быть принципиальными, то это вовсе не ар-деко, формы слишком броские. Но если исходить из основных принципов ар-деко — геометрические формы, чуть увеличенная в масштабах мебель и дорогие материалы, которые настолько красивы, что нуждаются в дополнительном декоре, — тогда перед нами интерьеры и предметы именно этого невероятно роскошного стиля.

Производит эту красоту Maisonvalentina — новое имя в списке люксовых брендов.

Статьи по теме Как живут архитекторы: квартира для дружной семьи в Палашевском переулке Стиль и уют дома: тайные приёмы американских декораторов

Читайте также:

В самом престижном районе Москвы появится целый квартал клубных домов

IKEA объединяется с Apple для приложения виртуальной реальности

Вечная классика: чёрно-белая посуда, которая подходит всем