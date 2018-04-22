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Итальянский бренд обуви Jog Dog представил коллекцию весна-лето 2018
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Итальянский бренд обуви Jog Dog представил коллекцию весна-лето 2018 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Источниками вдохновения для создания новой коллекции стали все грани жизни в мегаполисе, современное искусство и инновационные направления в архитектуре: футуризм, био-тек и конструктивизм.
Геометрические элементы в дизайне обуви воплощают динамику спортивных автомобилей и энергичный ритм города.
Одним из ключевых мотивов коллекции в этом сезоне стала современная архитектура с плавными линиями и многоуровневыми пространствами. Четкие, динамичные формы новых моделей обуви — влияние футуристического стиля и кинетического искусства. Безупречно сбалансированные пропорции и максимальный комфорт достигнут благодаря принципу золотого сечения. Экспрессивные геометрические формы, характерные для искусства авангарда, нашли отражение в замысловатых хаотичных узорах и строгой полоске. Летнее настроение воплотилось в романтических цветочных рисунках и кокетливом горошке.
Новая коллекция отличается разнообразием эффектного декора и фактур, среди которых бархат, ткань с люрексом, блестками и металлизированным покрытием. Цветовая палитра яркая и экстравагантная: розовый, красный, фиолетовый, голубой, оранжевый и белый сочетаются по принципу цветовых блоков.
На основе этих элементов создается и развивается инновационный дизайн бренда, сочетающий высокотехнологичные материалы, традиционное итальянское качество и модные тенденции.
В коллекции JogDog традиционно представлены женская, мужская и детская линии. Разнообразие моделей обуви в ассортименте бренда позволяет найти подходящую пару для любого образа и случая.
Дизайнеры бренда — это международная команда профессионалов, которая отслеживает глобальные тенденции и превращает полученный опыт в творческий процесс, благодаря которому бренд получил признание на мировом рынке.
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