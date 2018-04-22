Три необычных варианта перепланировки однокомнатной квартиры площадью 33 метра

Заказчицей стала женщина средних лет с дочкой. Она попросила организовать «уют и красоту» в соответствующих габаритах (33 кв. м), а единственными её пожеланиями было сделать стенку из кирпича и предусмотреть гостевое спальное место для дочери, которая иногда приезжает к ней погостить. Заказчица очень хотела разместить в квартире небольшое пианино. Давайте посмотрим, что могла бы сделать сама заказчица без помощи дизайнера, лишь вдохновившись фотографиями из Интернета…

Алёна Тимофеева

Выпускница факультета дизайна МГХПУ им С. Г. Строганова, Алёна Тимофеева занимается оформлением частных и общественных пространств с 2006 года. За плечами дизайнера-архитектора — десятки интерьеров: частные квартиры, коттеджи и таунхаусы, офисы, конторы, выставочные помещения. У Алёны есть своя фирма — Studio FD.

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Варианты, предложенные дизайнером.

Вариант № 1 — Проходную зону коридора частично присоединили к мокрым зонам (части кухни и ванной). Как следствие, ванная увеличилась в полтора раза — теперь здесь помещается полноценная стиральная машина, которую мы спрятали в шкаф. Добавляем несколько полок — получаем место для хранения белья, бытовой химии и прочего. Кстати, не стоит забывать, что границы кухни не должны заходить на ванную и наоборот, это нарушение норм, согласование вы не получите. Комнату разбили на две зоны, выделив спальное место, которое можно закрыть лёгкой шторой или использовать как часть единого сложного пространства. В гостевой части поставили раскладной диван с креслом, стол-трансформер, легко превращающийся в обеденный, и электронную версию мини-пианино. К слову, удобные раскладные стулья можно хранить в гардеробной, образовавшейся в прихожей после смещения двери ванной комнаты. Но это не вся система хранения квартиры, есть ещё вместительный шкаф, отделяющий спальню и формирующий проход в жилую зону. Упразднив коридор, удалось скомпоновать полноценную кухню, а в качестве стола выступает столешница, переходящая в подоконник.

Вариант № 2 В жилой комнате всё организуем максимально открыто и просторно. В центре располагаем диван-кровать, вокруг неё — шкафы, глубина которых может варьироваться. Неподалёку от дивана ставим объёмное кресло и стол-трансформер (для организации крупных застолий). Гостевое спальное место прячем в одном из шкафов или же обзаводимся раскладушкой с хорошим матрасом — хранить её можно в шкафу, на застеклённом и утеплённом балконе или в гардеробной. В этом варианте тоже нашлось место электронной версии пианино. Комнату от кухни отделяет раздвижная стеклянная перегородка, сдвигать её можно в нишу. Обязательно надо учесть наличие газовой плиты и правила объединения кухни с жилой комнатой, а именно — качество перегородки и плотность её закрывания. В противном случае перепланировка будет признана незаконной.

Вариант № 3 Этот вариант создан на основе варианта № 1 и отличается лишь размещением кровати (вдоль стены). В таком случае шкаф может быть глубиной не более 450 мм. Пространство кухни и комнаты единое, а барную стойку по желанию можно заменить на небольшой стол. Такая перепланировка больше подойдёт для квартиры с электроплитой.

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