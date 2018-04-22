Тренд «тропики»: интерьеры, обои, мебель, аксессуары

Тропики предполагают спокойствие, расслабленность, непринуждённую атмосферу. В интерьере этот стиль считается одним из самых ярких, наполненных насыщенными цветами, а также различными аксессуарами соответствующей тематики. Сегодня мы расскажем вам о тропическом стиле в оформлении интерьеров, а также покажем, как он реализован в модных коллекциях популярных европейских брендов.

В колористической палитре интерьеров в стиле «тропики» преобладают природные, чистые цвета: цвет зелени после дождя, солнца, песка, дерева, безоблачного неба, моря и цвета разнообразных тропических фруктов.

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В отделке поверхностей преобладают натуральные материалы, как правило, это различные породы дерева (ротанг, красное дерево, лоза и другие).

Основная функция мебели в тропическом интерьере — расслаблять. Поэтому подойдёт всё: от мягких больших кресел и пуфов до плетёной мебели и гамаков.

Текстиль в тропическом стиле должен отражать экзотический колорит интерьера: это могут быть шторы с паттерном растений, обивка мебели с изображением попугаев или, например, подушки с фруктовым принтом.

Что касается декора в стиле «тропики», то он бывает самым разнообразным. Это могут быть и потолочные вентиляторы с большими лопастями, и кадки с пальмами, и статуэтки. А если вы лояльно относитесь к таксидермии, то чучела птиц и прочей тропической живности также помогут вам в оформлении помещения.

Модный немецкий бренд Bretz, стенд которого на кёльнской выставке Imm Koeln-2016, к слову сказать, очень впечатлил нашу редакцию, предлагает в этом году вернуться ко всему яркому, красочному — иными словами, немного «окунуться в тропики».

А вот представители популярного в мебельных кругах голландского бренда Leolux поразили нас необычайно яркими стендами, представленными в Кёльне. Голландцы продемонстрировали не только оригинальность, но и смелость в подборе колористических сочетаний.

Солнечная Италия также идёт в ногу с «тропиками» — Missoni на выставке в Париже (на которой нам, кстати, тоже довелось побывать) представили свету новые коллекции мебели и текстиля с яркими, насыщенными цветовыми сочетаниями. К тому же мебельные и текстильные линейки бренда коррелируют с коллекциями одежды (на заметку «модникам»).

Сейчас же предлагаем взглянуть на предметы декора и различные аксессуары, которые помогут в создании стиля «тропики» у вас дома.

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