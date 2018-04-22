Квартира на юго-западе Москвы: минимализм с нордическим характером 

Для начала уточним, что заказчиком стал молодой человек, который ведёт активный образ жизни. Он хотел получить квартиру открытой планировки с отдельной зоной для сна и полноценной гостиной. За реализацию проекта взялись архитекторы Павел и Светлана Алексеевы. Что из этого получилось, читайте ниже.
Павел и Светлана Алексеевы
Павел и Светлана — дизайнеры и декораторы, получили высшее строительное образование в КГАСУ. Участники и финалисты конкурсов PinWin7 и PinWin8 и ADD AWARDS 2015. Жизненное кредо: лучший дизайн — это гармоничный дизайн.
Квартира выполнена в светлой цветовой палитре. Благодаря этому помещения выглядят просторными. В качестве колористических акцентов архитекторы решили использовать графику в комнатах, угольно-чёрную плитку в санузле и грифельно-чёрный потолок в коридоре.
Большая часть мебели выполнена на заказ: диван в гостиной, кровать, мягкая мини-софа на балконе. Зона для просмотра телевизора и вся корпусная мебель также делалась у частных изготовителей мебели.
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Что касается кухни, то она заказывалась у частных мастеров. Стены и потолок, в свою очередь, были выкрашены вручную. На них расположены самые обычные деревянные рейки, пристреленные к фанере и выкрашенные в натуральный цвет дерева. Геометрический рисунок из реек выглядит очень эффектно и современно.
Освещение и мебель:
светильники на потолке — CUBO;
стулья на кухне — Poltrona Frau;
двери — Sofia smart.
Санузел:
раковина — Jacob Delafon Reve;
унитаз — Jacob Delafon Escale.
Примерный бюджет всего ремонта вместе с мебелью — 2 000 000 рублей.
Планы проекта
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