Проект одноэтажного умного дома с панорамными окнами

Общая площадь этого дома — 206 метров, не считая гаража (40 метров). Минимальные габариты для возведения такого дома — около 43 х 21 метр, что эквивалентно участку в 10 соток.

Примерная площадь обеих террас — почти 130 (!) метров, что полностью меняет наше представление о практичном использовании маленького участка земли. Здесь внимание уделяется функциональности, а не исключительно декоративным зелёным посадкам. С таким подходом даже в этом небольшом по квадратуре доме можно проводить званые вечера, барбекю-вечеринки. Да и места для детских игр на свежем воздухе тоже предостаточно.

Начиная примерно с 2010 года загородное строительство в России развивается невероятно быстрыми темпами. Если до этого времени выбор проектов и стилей был минимальным, а постсоветские решения строителей редко радовали глаз, то сегодня на российскую «арену» вышли международные стили. Этот проект — отличное решение проблемы отсутствия оригинальности в российских пригородах.

Например, в Подмосковье всё чаще строят кирпичные дома (столь любимые в России) уже именно в английском стиле, с эстетичным внешним видом и элегантными дизайнерскими решениями. Стиль прерий тоже помогает разнообразить выбор для тех, кто хочет построить именно кирпичный дом.

Кроме этого, в России начинают появляться и дизайнерские проекты, которые основаны на монолитной технологии строительства (как в этом проекте). Стены здесь заполняются кирпичом (или блоком), что делает такой формат максимально современным и подходящим для наших условий.

Ярослава Галайко, дизайнер интерьеров:

— Этот дом с тремя спальнями идеален для жизни семьи с двумя разнополыми детьми. Особенно хорошо то, что архитектор предусмотрел сразу две большие террасы — внутреннюю и внешнюю. Это позволит всем членам семьи отдыхать в своём любимом уголке.

ecointeriors.ru Гостиная в этом проекте имеет площадь 34 метра. Кроме трёх спален (от 12 до 15 метров), есть кабинет (14 метров), а у просторной кухни (20 метров) — ещё и отдельная парадная столовая (17 метров). Две ванные комнаты предназначены для главной спальни и для детской.

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Ярослава Галайко, дизайнер интерьеров:

— В дизайне интерьера этого дома используется цветовая гамма в стиле эко. Здесь много естественных светлых оттенков древесины. Природные тона очень привлекательные и спокойные.

ecointeriors.ru Ярослава Галайко, дизайнер интерьеров:

— Панорамное остекление в этом проекте тёплое. Для России лучше всего подошли бы двухкамерные или трёхкамерные стеклопакеты, в зависимости от того, хотите ли вы сделать дом энергоэффективным. Для большой площади остекления стоит выбрать трёхкамерные стеклопакеты.

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