Новые презентации на Санкт-Петербургской неделе моды 

Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина