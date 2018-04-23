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Новые презентации на Санкт-Петербургской неделе моды
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Новые презентации на Санкт-Петербургской неделе моды 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
Санкт-Петербург, 22 апреля /Синьхуа/ —На Санкт-Петербургской неделе моды прошли новые презентации коллекций модной одежды от различных дизайнеров и брендов. Фотографии Синьхуа/Ирина Мотина
ИА Синьхуа: последние новости
Стартовала Санкт-Петербургская неделя моды В Нанкине прошла презентация новой коллекции зимней одежды от китайского бренда XG Розы на улицах Нанкина
Женский форум
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