Храним вещи правильно: 6 грамотных решений для типовых квартир

Хотите организовать хранение вещей в своей квартире удобно, компактно и при этом избежать ощущения загроможденного пространства? Предлагаем 6 актуальных грамотных решений, которые позволят по-новому взглянуть на хранение.

Если в вашей квартире есть ниша, отличным решением станет организация в ней системы хранения. Это позволит сэкономить средства (отказавшись от возведения стенок шкафа), исправить геометрию помещения и с умом использовать особенности жилья, превратив минус в плюс. А если ниша глубокая, вы сможете превратить ее в полноценную гардеробную.

Практичный вместительный вариант для тех, кто по каким-либо причинам не готов выделить место для полноценной гардеробной. Лучше всего подойдет для организации хранения в прихожей и спальне.

К слову, современные производители предлагают самое разнообразное оформление дверец шкафа-купе, поэтому подобрать подходящий вариант под стиль и цветовую гамму интерьера не составит труда.

Модульная система хранения, сочетающая открытые и закрытые элементы, подойдет тем, кто сомневается в выборе между шкафом и стеллажами.

Если у вас малогабаритная квартира, возможно, вам подойдет вариант обустройства гардеробной в комнате.

Безусловно, часть площади комнаты такое решение «съест», зато позволит систематизировать хранение в одном месте и отказаться от громоздких шкафов.

Для владельцев современных квартир со свободной планировкой функциональным решением для хранения могут стать подвижные системы. Помимо основной функции, они имеют сразу несколько дополнительных: помогают эффективно зонировать пространство (отказавшись при этом от возведения стен и перегородок) и позволяют легко и быстро менять его конфигурацию.

С помощью подвижных модулей также можно организовать «двухслойное» хранение. Что особенно удобно при организации гардеробных (в дальних шкафах можно хранить несезонную обувь и одежду и предметы редкого пользования), кабинетов и домашних библиотек.

Мансардные комнаты — не редкость даже в квартирах типовых домов, и производители мебели учитывают этот момент. Чтобы площадь не пропадала зря, а система хранения выглядела максимально цельно и органично, имеет смысл установить шкаф-купе или систему хранения, спроектированную специально под вашу мансардную комнату.