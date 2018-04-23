Кухня с островом и гардеробная в спальне: проект трешки в Питере

Чтобы эффективно использовать пространство трехкомнатной квартиры, дизайнеры объединили кухню и гостиную в общую зону для приема гостей и досуга. Хозяйскую спальню изолировали: объединили комнату с утепленным балконом, а вход сделали через гардеробную.

В этой квартире будет жить мужчина средних лет, который любит комфорт и ценит функциональность. Много времени заказчик проводит в командировках. Работу над проектом дизайнеры из Odo Studio начали с перепланировки: нужно было зонировать пространство на общественную и приватную части.

«Мы убрали перегородку между кухней и гостиной. Шкафы с бытовой техникой разместили вдоль стены с окном, а вместо обеденного стола и зоны готовки спроектировали большой кухонный остров, — рассказывают дизайнеры. — На балконе заменили остекление и сделали его теплым. Перенесли входы в комнаты — стало удобнее».

В отделке использовали натуральные материалы: камень, керамогранит, дерево. Фактуры не самые сложные: глянцевые поверхности сочетаются с гладким металлом и полом со структурой деревянной доски.

В квартире предусмотрели вместительную гардеробную в спальне: она прячется за стеклянной перегородкой. Конструктив гардеробной — металл и дерево. В зоне прихожей установили вместительный зеркальный шкаф для хранения сезонной одежды и обуви. В гостевой спальне также продумали вместительную систему хранения на случай приезда детей заказчика.

«На нейтральной серо-бежевой цветовой гамме настоял заказчик: он хотел получить спокойный интерьер для отдыха, — говорят авторы проекта. — При желании можно будет добавить цветных деталей, и обстановка нисколько не проиграет».

Корпусная мебель будет изготовлена по эскизам дизайнеров, все остальные позиции привезут из Италии. Декора в интерьере немного, в основном это дизайнерские композиции для украшения стен и картины современных художников. Финальный штрих — уютный текстиль на окнах и ковры: они смягчают прямые линии и лаконичные фасады мебели.

Холл Отделка: обои под покраску, Marburg, коллекция Patent Decor; краска, Sherwin Williams Напольное покрытие: слэб из гранита, Golden Marinace Мебель: пуф, Vittorio Межкомнатные двери: Sofia Doors Освещение: встраиваемый светильник EKKO S6, CentrSvet

Гостиная Отделка: обои под покраску, Marburg, коллекция Patent Decor; краска, Sherwin Williams Напольное покрытие: инженерная доска, Stp Caoba Lux Tavole Мебель: диван, Meridiani; журнальный стол, Calligaris Освещение: встраиваемый светильник EKKO S6, CentrSvet

Спальня Отделка: обои под покраску, Marburg, коллекция Patent Decor; краска, Sherwin Williams Напольное покрытие: инженерная доска, Stp Caoba Lux Tavole Мебель: кровать, Zenit R& S Désirée; рабочее кресло, Minotti Jensen; письменный стол, Minotti Jacob; прикроватные тумбы, Minotti Harvey Освещение: Snoopy designed by Achille & Pier Giacomo Castiglioni; встраиваемый светильник EKKO, CentrSvet

Кухня Отделка: обои под покраску, Marburg, коллекция Patent Decor; краска, Sherwin Williams Напольное покрытие: инженерная доска, Stp Caoba Lux Tavole; керамогранит, Fioranese Concrete Ivory Мебель: барные стулья Sgabelli Hardy и стулья Sedie Tattoo, Meridiani; стол, Сattelanitalia Sigma Гарнитур: немецкие кухни, Leicht Бытовая техника: духовой шкаф, кофемашина, посудомоечная машина, свч — все Miele; вытяжка выдвижная из столешницы, Elica; винный шкаф, холодильник и морозильная камера — все Liebherr Смесители: Blanco Eloscope Освещение: трековый светильник, CentrSvet

Ванная комната Отделка: Colorcer Bellaforma Brown; Emilgroup Evoq Beige Lapp Provenza Напольное покрытие: Emilgroup Corten Санфаянс: Villeroy & Boch; душевое ограждение, ARbellos Смесители: Hansgrohe Talis S; душевой гарнитур, Grohe Euphoria Cube; верхний душ, Hansgrohe Rainmaker Select Освещение: встроенный светильник, CentrSvet

Санузел Отделка: Viva LʼH Bianco; кварцит, Patagonia Напольное покрытие: VIVA LʼH Bianco Caffe Санфаянс: Riho linares velvet; Villeroy & Boch Architectura Смесители: Hansgrohe Освещение: встроенный светильник, CentrSvet

Гостевая спальня Отделка: российские обои Fresq, коллекция Hand Made Wallpaper Напольное покрытие: инженерная доска, Stp Caoba Lux Tavole Мебель: кровать, Désirée chance up; кресло nest one R& S, Désirée Освещение: люстра, Karman; настольный светильник, Аmarcord; светодиодный светильник, CentrSvet

Терраса Отделка: Natural Stone Globe Wall Nepal Напольное покрытие: террасное покрытие, Relazzo Rehau Fumo Освещение: уличный напольный светильник, Karman Gervaso Мебель: Jeanette Chair, Eileen Circular Table — sp01design