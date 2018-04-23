Смотрите, как необычно можно организовать свое рабочее место 

Каждая мама, работающая в декрете, знает: чтобы работа из дома была продуктивной, нужно организовать специальное пространство и ни в коем случае не использовать для работы стол на кухне или диван в гостиной. Такая атмосфера будет отвлекать.
Если вы выделили рабочее пространство, следующий этап — это создание определенной атмосферы и комфортных условий. Здесь могут быть разные варианты, дайте волю своей фантазии. А пока мы дадим вам небольшую подсказку.
Если вы хотели оптимизировать пространство рабочего стола, то вам стоит задуматься об органайзере. А как сделать его в домашних условиях из подручных средств, вы узнаете, посмотрев видео.
Для создания органайзера вам понадобится:
доска,
флакон от геля для душа,
шурупы,
наждачная бумага,
акриловая краска,
кисть,
мебельные ручки,
потолочный плинтус,
плотная ткань,
суперклей,
кнопки.
Все эти предметы можно найти дома или в ближайшем хозяйственном магазине.
Чтобы убедиться в легкости и полезности изобретения, посмотрите видео.