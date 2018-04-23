Смотрите, как необычно можно организовать свое рабочее место

Каждая мама, работающая в декрете, знает: чтобы работа из дома была продуктивной, нужно организовать специальное пространство и ни в коем случае не использовать для работы стол на кухне или диван в гостиной. Такая атмосфера будет отвлекать.

Если вы выделили рабочее пространство, следующий этап — это создание определенной атмосферы и комфортных условий. Здесь могут быть разные варианты, дайте волю своей фантазии. А пока мы дадим вам небольшую подсказку.

Если вы хотели оптимизировать пространство рабочего стола, то вам стоит задуматься об органайзере. А как сделать его в домашних условиях из подручных средств, вы узнаете, посмотрев видео.

Для создания органайзера вам понадобится:

доска,

флакон от геля для душа,

шурупы,

наждачная бумага,

акриловая краска,

кисть,

мебельные ручки,

потолочный плинтус,

плотная ткань,

суперклей,

кнопки.

Все эти предметы можно найти дома или в ближайшем хозяйственном магазине.

Чтобы убедиться в легкости и полезности изобретения, посмотрите видео.