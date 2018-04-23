Шестиугольная плитка: 23 стильных варианта декора

Правильный шестиугольник, или гексагон, — в древности символ изобилия, красоты, гармонии симметрии, образа человека (две руки, две ноги, голова и туловище). Если говорить о шестиугольнике в архитектуре, то первопроходцами тут были пчёлы. Идеально ровные соты, выстроенные по принципу золотого сечения, завораживают наблюдателей до сих пор. Что уж говорить о древних философах и математиках, ведь в те времена к символам привязывался каждый шаг из жизни человека.

Долгое время в архитектуре шестиугольник использовался как защита от врагов или символ поклонения. Одно из древних упоминаний шестиугольника в архитектуре — это храм Юпитера Гилиополитанского, созданный римлянами ещё в 200-х годах нашей эры. Перед святилищем был выстроен шестиугольный двор — явная попытка сообщить богу Юпитеру, как сильно его почитают.

Ещё одно, более позднее появление гексагона — это шестиугольная башня замка, построенного в Англии около 1400 года. Она стояла на возвышении, была окружена рвом, призвана вселять ужас в неприятеля и обращать его в бегство.

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Шестиугольные крепости строились в Европе и в средние века. Примером может служить город Карловац в Хорватии, построенный в 1579 году. Он состоял из укреплений, образующих шестиугольную звезду с бастионами по углам. Известный на весь мир город Пальманова — это уже усовершенствованный девятиугольник, но идея в нём читается всё та же.

Инга Ажгирей, дизайнер интерьеров:

— Плитка-гексагон уверенно держит лидирующее место в линейке форматов фабрик-производителей. Заказчики и дизайнеры полюбили соты, а теперь ещё вытянутые соты и их интерпретации за необычность формы даже в самом простом исполнении, за широкую линейку декоративных возможностей при использовании бюджетных серий.

Самые трендовые — гексагоны бетонной, асфальтовой текстуры, с оттисками чугунных водосточных люков. Ещё сейчас появляются фактуры крупноувеличенного плетения ткани, что даёт прекрасную декоративную игру светотени на форме. Какой только не бывает шестиугольная плитка! Матовой и глянцевой, мелкой и крупноформатной, с растительным орнаментом, с имитацией под старинный английский кирпич, мрамор, дерево.

Всё это даже в несколько безумном сочетании друг с другом легко сделает интерьер сложным и оригинальным. Благодаря форме и тому, что гексагоны — это в основном керамограниты, они дают прекрасную возможность сделать перетекающее, разлетающееся на модули пространство.

И только в XVII-XVIII веках сакральное значение шестиугольника и его мистический смысл отошли на второй план. Эта форма в новом кокетливом и изысканном виде стала модным украшением роскошных особняков — шестиугольная форма здания, двора, мебели.

А плитка-гексагон начала появляться в Италии и Испании — там, где рождаются лучшие интерьерные тенденции. Венцом её существования стала знаменитая рельефная плитка с морскими узорами, которую в начале XX века создал Антонио Гауди . Ею выложены тротуары в Барселоне.

В наше время шестиугольная плитка получила новое прочтение в архитектуре. Например, «чешуйчатая» корона из рельефной чёрной керамической плитки венчает базельский Музей культур в Швейцарии, созданный архитекторами Херцогом и де Мёроном.

Что касается жилых интерьеров, то создать «пчелиное» жилище, то есть идеально продуманное и уютное, — мечта любого архитектора или дизайнера. Форма шестиугольника активно используется при создании мебели, декора и отделки помещения, но плитка — это классика.

Гексагональную плитку используют в оформлении не только ванной и кухни, но и гостиной, прихожей или придомового участка. При помощи такой плитки можно оригинально зонировать пространство в помещении, отделив, например, кухню от столовой: граница получится неровной и переход из одной зоны в другую будет плавным и ненавязчивым.

Современные коллекции шестиугольной плитки могут быть миниатюрными, почти как мозаика, или, наоборот, очень большими и достигать 50 сантиметров в ширину. Эта плитка без труда впишется и в классический, и в современный интерьер, но главное правило — расцветка должна быть сдержанной и монохромной. Мы подготовили подборку самых популярных у российских дизайнеров вариантов. Наверняка и вы найдёте тот, что придётся вам по душе.

Несколько более сложных видов плиточного гексагона.

Если правильная форма гексагона вам не близка, но всё равно хочется геометрических мотивов, можно выбрать один из таких вариантов.

Ну и конечно, классическая квадратная или прямоугольная плитка с геометрическим узором — ещё один тренд, который ничем не хуже гексагона.

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