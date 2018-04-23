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В Себежской колонии оборудуют 8 комнат для свиданий
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В Себежской колонии оборудуют 8 комнат для свиданий 

АиФ Северо-запад 3 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Себежский районный суд Псковской области удовлетворил исковое заявление Псковской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области об обязании ФКУ ИК-6 УФСИН России по Псковской области оборудовать 8 комнат для проведения длительных свиданий, а также детскую комнату, комнату отдыха, комнату ожидания и санитарный узел при комнате ожидания.
Подача иска была обусловлена нехваткой комнат для проведения длительных свиданий, рассказали в прокуратуре Псковской области. Два года лет администрация исправительного учреждения периодически отказывала осужденным в представлении длительных свиданий с членами семьи, обосновывая отказы нехваткой комнат длительных свиданий.
Администрация исправительного учреждения подтвердила факт нехватки комнат длительных свиданий, но с решением суда не согласилась и подала апелляционную жалобу.
Апелляционной инстанцией решение Себежского районного суда оставлено без изменения, а жалоба без удовлетворения.
Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.
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