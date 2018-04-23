В Себежской колонии оборудуют 8 комнат для свиданий

Себежский районный суд Псковской области удовлетворил исковое заявление Псковской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области об обязании ФКУ ИК-6 УФСИН России по Псковской области оборудовать 8 комнат для проведения длительных свиданий, а также детскую комнату, комнату отдыха, комнату ожидания и санитарный узел при комнате ожидания.

Подача иска была обусловлена нехваткой комнат для проведения длительных свиданий, рассказали в прокуратуре Псковской области. Два года лет администрация исправительного учреждения периодически отказывала осужденным в представлении длительных свиданий с членами семьи, обосновывая отказы нехваткой комнат длительных свиданий.

Администрация исправительного учреждения подтвердила факт нехватки комнат длительных свиданий, но с решением суда не согласилась и подала апелляционную жалобу.

Апелляционной инстанцией решение Себежского районного суда оставлено без изменения, а жалоба без удовлетворения.