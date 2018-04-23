Самые роскошные ванные комнаты в лучших отелях мира

Наверняка в жизни каждого человека был отель, который оставил неизгладимое впечатление и впоследствии нашёл отражение в дизайне собственного дома. И это неудивительно, ведь над оформлением номеров работают настоящие профессионалы в сфере архитектуры и дизайна. Чтобы найти вдохновение, можно посмотреть дизайн номеров знаменитых отелей на сайте Booking.com — мирового лидера онлайн-бронирования, где представлено более миллиона самых разнообразных вариантов размещения: от бутик-отелей и апартаментов до риадов, лоджей и домов на деревьях.

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Отель Four Seasons, Торонто, Канада

На 22 этаже этого изысканного пятизвёздочного отеля находится самый большой и престижный номер — «Королевский люкс». Переступив порог просторной, отделанной гранитом ванной комнаты, вы сразу почувствуете себя по-королевски. На площади 30 квадратных метров расположились мраморная ванна в форме яйца, шкафчик с двумя раковинами и гардеробная. Из огромных окон открывается великолепный вид на Торонто.

Отель Le Royal Monceau Raffles, Париж, Франция

Роберт Де Ниро и Этот исторический отель рядом с Елисейскими полями заслужил престижный статус «отеля-дворца». Здесь останавливались такие знаменитости, как Мадонна Майкл Джексон . Гордость Le Royal Monceau Raffles — «Королевский люкс» с мебелью, разработанной по индивидуальному проекту, произведениями искусства и, конечно, великолепной ванной комнатой площадью 30 квадратных метров. Просторная душевая кабина, ванна на ножках, японский унитаз фирмы Toto, махровые халаты и тапочки, а также туалетные принадлежности Clarins не оставят вас равнодушным.

Отель The Mark, Нью-Йорк, США В отеле The Mark, расположенном в здании 1927 года постройки, находится самый дорогой люкс в мире. Пентхаус площадью 1 115 квадратных метров, который называют «замком в небесах», занимает два этажа. Он включает в себя пять спален и террасу на крыше площадью 232 квадратных метра с видом на Центральный парк. Кроме того, в распоряжении гостей находится библиотека и шесть роскошных ванных, одна из них — с парильной комнатой. В главной спальне есть две ванные комнаты с подогреваемым полом в фирменную чёрно-белую полоску, глубокими ваннами и туалетными принадлежностями Hermes, изготовленными на заказ.

Курортный отель Ponta dos Ganchos, Говернадор-Селсу-Рамус, Бразилия

В глубине тропического леса, рядом с уединённым пляжем, находится маленький кусочек рая — Ponta dos Ganchos. Отель расположен на частном острове, а из его окон открывается вид на Изумрудный берег. Здесь можно сполна насладиться тишиной и покоем. На одной из вилл отеля, Especial Esmeralda, ванная комната занимает 33 квадратных метра — это настоящий спа-оазис! Помещение отделано экзотическим деревом гарапа. В распоряжении гостей — шезлонги, сауна и гидромассажная ванна со встроенной стереосистемой и видом на океан. Здесь можно заказать и массаж — в спа-зоне для этого подготовлены специальные татами — или искупаться в пейзажном бассейне на открытом воздухе.

Отель Cafe Royal, Лондон, Великобритания

В пятизвёздочном отеле в сердце Лондона подходят к уходу за телом с полной серьёзностью. Здесь эффектные помещения ванных комнат отделаны каррарским мрамором. В «Императорском люксе» площадью 212 квадратных метров есть тропический душ, большой телевизор, халаты и тапочки класса люкс, а также туалетные принадлежности от британского бренда Floris. Мраморные ванны были созданы вручную по индивидуальному проекту прямо в отеле.

Отель Burj Al Arab, Дубай, ОАЭ Представители Burj Al Arab называют его «самым роскошным отелем в мире». Гостиница находится на собственном острове и предлагает гостям всевозможные удобства и услуги: от частных дворецких до iPad, покрытых золотом в 24 карата. В двухэтажном «Королевском люксе» с огромными позолоченными колоннами и грандиозной лестницей есть собственная библиотека и «меню» из 13 подушек. В номере три ванные комнаты, самая большая из них, площадью 108 квадратных метров, отделана мрамором и золотом. Среди удобств — круглая ванна, множество подушек и зон для отдыха, а также туалетные принадлежности и ароматы Hermes.

Отель Four Seasons Firenze, Флоренция, Италия

Отель Four Seasons Firenze находится в самом большом частном парке города. Это настоящая «жемчужина Ренессанса», с роскошной обстановкой и изысканным оформлением. «Королевский люкс» площадью 232 квадратных метра отличается необыкновенным интерьером: здесь и сводчатые потолки с росписями, и фрески, и аутентичный керамический пол а-ля неаполитанский фарфор «Каподимонте». Но самая впечатляющая особенность номера — ванная комната площадью 47 квадратных метров, полностью отделанная мрамором. Здесь установлен роскошный туалетный столик, просторная душевая кабина, ванна с видом на собственную террасу и, конечно, биде. Кроме того, в люксе есть вторая ванная комната, поменьше.

Отель Ritz Carlton, Гонконг, Гонконг

Пятое по высоте здание в мире, отель Ritz Carlton Hong Kong, возвышается над гаванью Виктория. Здесь не экономят на комфорте. В каждом номере — окна высотой во всю стену, из которых открывается панорамный вид на город. Гости могут посетить два ресторана, отмеченных звёздами «Мишлен», и самый высоко расположенный бар в мире. Среди других преимуществ — постельное бельё плотностью 400 нитей, перьевые подушки и уникальные предметы искусства. В люксе Ritz Carlton есть ванная комната площадью 65 квадратных метров с отделкой мрамором. Здесь вы найдёте тропический душ, огромную ванну с живописным видом, двойную раковину и отдельную зону с сауной. С такими удобствами в номере вам не захочется идти в спа-салон!

Отель Umaid Bhawan Palace, Раджастхан, Индия

Отель Umain Bhawan Palace, построенный в первой половине XX века, расположен в саду площадью 11 гектаров. Из окон открывается вид на «столицу пустыни» Джодхпур. В дизайне дворца использованы элементы ар-деко и Ренессанса, в его стенах хранится коллекция антиквариата Викторианской и Эдвардианской эпох. Люкс «Махарани», созданный для королевы, изобилует элементами роскоши. Гостей поразят экзотические росписи на стенах, хромированные светильники, диваны с леопардовой обивкой и оригинальные предметы декора. В «Королевском люксе» гостей ждёт ванная комната площадью 42 квадратных метра с джакузи и парной комнатой. Отдельного внимания заслуживает ванна, вырезанная из куска итальянского розового мрамора, дизайн которой разработал Стефан Норблин.

Отель Four Seasons Resort, остров Маэ, Сейшельские острова

Потрясающий курортный отель Four Seasons находится посреди Индийского океана, на юго-западе острова Маэ. На вилле Serenity, которая расположилась на вершине холма, вас ждёт ванная комната площадью 32 квадратных метра с деревянными элементами отделки, мраморной ванной и тропическим душем. Благодаря стеклянным стенам вы сможете любоваться волшебным видом на кристально чистый океан, густые джунгли и гранитные скалы. Рядом находится пейзажный бассейн и зона для отдыха на открытом воздухе, откуда удобно наблюдать за тропическим закатом.

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