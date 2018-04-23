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Дизайн в Краснодаре: итоги выставки InDecor
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Дизайн в Краснодаре: итоги выставки InDecor 

Roomble.com 2 часа назад
Фото: Roomble.com
Это была уже третья выставка InDecor, проводимая в Краснодаре. Её посетило больше 13 тысяч человек, которые пришли в поисках новых идей дизайна и декора, ремонта и строительства. Здесь можно было узнать о последних трендах, оценить новинки от 40 компаний из разных регионов, найти тот самый финальный акцентный штрих к своему интерьеру и завести полезные знакомства.
InDecor Krasnodar прошла одновременно с 21-й Международной выставкой мебели, материалов, комплектующих и оборудования для деревообрабатывающего и мебельного производства UMIDS.
В деловой программе приняли участие дизайнеры и архитекторы из Краснодара и Москвы. Они рассказывали о создании бренда и методах продвижения, поиске поставщиков и нюансах заключения выгодных договоров. Речь шла также о предметном дизайне России и возможностях запуска собственной марки мебели. Конференции проводились в течение всех трёх дней выставки.
В следующем году InDecor Krasnodar пройдёт с 3 по 6 апреля. Портал Roomble.com, как и в этот раз, выступит информационным партнёром.
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